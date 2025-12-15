立威廉罹患甲狀腺癌！醫籲：注意 3 症狀早知道，術後 3 個月調理最關鍵

以《綠光森林》、《天國的嫁衣》等偶像劇走紅的 49 歲新加坡男星立威廉，在 9 日時突然在社群貼出術後照片，首度坦承罹患甲狀腺癌第 2 期，直呼「我的世界完全崩塌」，讓外界非常擔心他的病況。

事實上，11 日立威廉再度發文，否認正在住院中的傳聞，說明過去數月他已進行 2 次腫瘤切除手術，並搭配放射性治療，目前大部分惡性腫瘤已被移除，他形容脖子上的疤痕是「紀念品」，象徵他從病魔手中搶回的生命力。

他坦言現在雖然狀況穩定，但癌症之路並未結束，未來仍須每月抽血追蹤、每天按時服藥，重新適應身體的新節奏。談及這段低潮，立威廉感謝醫療團隊與科技進步，讓治療得以順利進行。

廣告 廣告

但他更提到，真正支撐他走過最痛苦時期的，是家人無條件的陪伴，不論是妻子、母親、女兒與哥哥，如果沒有他們他不可能在崩潰與恐懼間保持堅強，他也向所有給予祝福的人致謝，強調每一句安慰話都曾給他力量。

中西醫整合治療，提升療效與生活品質

翰鳴堂中醫診所周宗翰中醫師表示，甲狀腺癌屬預後良好的癌症，但許多民眾因初期症狀不明顯而忽略檢查時機，使治療被延誤。甲狀腺癌雖然不算少見，但只要及早發現、合併中西醫整合照護，大多能獲得良好治療成效。

他說明，手術後的黃金 3 個月，是恢復免疫、穩定內分泌的最佳時機，中醫介入能大幅減少術後不適並降低復發風險。提醒大家重視身體訊號。只要早期診斷、接受適當手術，再搭配中醫調理，患者大多能維持良好生活品質。

注意 3 警訊快就醫，及早揪出疾患治療

甲狀腺癌多半發生在 20～50 歲之間的族群，女性約為男性的 3 倍。周宗翰指出，最麻煩的是，它大多沒有明顯疼痛，讓人容易忽略。平時注意以下三大典型症狀、不要忽略，才能讓甲狀腺癌提前被發現。三大常見警訊：

頸部出現不痛不癢的硬塊。 聲音沙啞、喉嚨卡卡。 吞嚥困難、呼吸不順、脖子悶脹。

手術後 3 個月調養，決定免疫力與復發率

周宗翰提到，手術後患者常出現聲音沙啞、疲倦、代謝下降、情緒波動等。這是因氣血受損、神經受刺激、內分泌變動所致。若透過中醫調理，可有效加速身體恢復。中醫四大調理方向：

補氣養血，恢復代謝力。 緩解聲沙、保護喉部神經。 穩定情緒與睡眠。 調整免疫、降低復發風險。

周宗翰建議，手術後飲食避免刺激、增加甘潤補氣食材；適度運動，以散步、瑜珈為主；平時多按摩氣海穴、天突穴、太衝穴。中醫介入後，多數患者在 2 至 4 週內，可明顯改善疲倦與喉部不適等症狀，提升術後生活品質。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚