立威廉罹甲狀腺癌二期！砸400萬醫藥費續命 手術2次現況曝光

新加坡男星立威廉被診斷出甲狀腺癌二期。翻攝立威廉臉書

新加坡男星立威廉擁有混血帥氣外型，是不少偶像劇的御用男主角，包括《天國的嫁衣》、《綠光森林》等劇，讓他成為許多少女心目中的白馬王子，他在2014年和圈外女友Joyce閃婚，育有一女「Harper」，專心在家庭上，從此淡出演藝圈，先前他才被發現獨自現身台北華山文創園區市集，沒想到如今竟爆出立威廉其實7、8月時就被診斷出甲狀腺癌二期。

淡出演藝圈享家庭生活 卻驚傳健康亮紅燈

立威廉有英國、德國、日本和華人血統，和妻女一家三口定居新加坡，一年兩次會陪老婆回台灣探親，儘管已經沒有拍戲，但偶爾還是會現身螢光幕前拍拍廣告，去年10月還參加湖南衛視的綜藝節目《你好星期六》，加上房產租金的被動收入，經濟十分寬裕，沒想到健康卻傳出噩耗。

立威廉擁有多國混血血統。翻攝立威廉臉書

全身檢查發現3公分惡性腫瘤 半年內連動兩次手術

據《噓！星聞》報導，立威廉8月和家人從印尼旅遊回到新加坡，發現自己會腰痠背痛，到私人醫院做全身健康檢查，發現甲狀腺有3公分惡性腫瘤，9月立刻就進行2次手術，取出3公分、1.1公分腫瘤，過了一個月又住院5天，悄悄進行放射治療，光是3次住院就花費約台幣400萬元。

已經切除99％腫瘤 早為家人擬好遺書

儘管立威廉目前已經切除99％的腫瘤，但怕會擴散，接下來還要持續追蹤、治療，每月吃藥控制，他在10年前女兒出生時就已經擬好遺書，如今也將內容再度整理，就怕自己有個萬一，還能對家人有個交代。



