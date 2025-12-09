立威廉罹甲狀腺癌吐心聲！擔憂無法陪女兒長大「世界崩塌了」

立威廉罹患甲狀腺癌二期，目前進行2次手術，切除99%腫瘤。（圖／經紀人吳孟縉提供）

藝人立威廉爆出罹患甲狀腺癌二期，目前進行2次手術，雖然已經切除99%的腫瘤，不過仍要持續追蹤、吃藥控制，短短半年就花費超過4百萬台幣的醫藥費，稍早，他在社群PO出躺在病床的照片，接著吐露心聲：「我的整個世界崩塌了」，讓人感到相當不捨。

立威廉9日在Instagram曬出躺在病床上治療的照片，只見身上插滿管線，旁邊也擺滿醫療儀器，可見療程相當浩大，不過氣色頗佳，身體似乎逐漸康復中，他也首度道出罹癌的心聲：「有時候你會覺得，有些事情永遠不會發生在自己身上」，雖然一切發生的措手不及，不過，他強調唯一能夠掌控的事情，就是選擇如何去面對。

廣告 廣告

立威廉得知罹癌後，坦言感到整個世界就此崩塌。(圖／中時資料照)

立威廉回想起被診斷出罹癌時，當下覺得整個世界就要崩塌，不過在平復情緒之後，決定接受事實，積極治療讓身體逐漸康復，「經歷了兩次手術、一些放射治療，和一條當作紀念的疤痕，一切逐漸好轉，這場戰鬥目前我贏了」，不過他坦言與癌症的戰爭，並未就此輕易結束，「每月回診抽血、以及每天必須吃藥，成了我新的日常，我還在慢慢習慣」。

而在罹癌治療的這段過程，立威廉坦言相當感謝家人及朋友的支持，否則不可能輕易度過難關，他表示那幾個月，除了身體上的挑戰，心理狀態也並非很好，一度擔憂無法看著女兒長大，頓時也成為內心最大的恐懼，如今的自己，只想回到平凡的生活，和所愛的人一起相處，接著向所有關心自己的人喊話： 「別擔心，我現在一切安好，愛你們大家，很快再見」。

更多中時新聞網報導

助理費除罪化 藍掀茶壺風暴

李燕復出接戲 成影后師妹

小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此