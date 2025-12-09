立威廉罹甲狀腺癌首發聲！長文吐內心聲：我的世界整個崩塌了
49歲新加坡男星立威廉，因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇走紅，近期卻驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已接受兩次手術切除腫瘤，切除99%的癌細胞，後續仍需持續追蹤治療。他9日首度在社群平台上曝光手術照，並發長文吐露這段時間的心聲，「在那段充滿不確定的日子裡，我的世界整個崩塌了。」
立威廉坦言，確診甲狀腺癌後，在那段充滿不確定的日子裡，世界整個崩塌了；除了身體上的挑戰，心理狀態也很低落，「最害怕的是可能無法看著女兒長大，我也很不希望讓我85歲的母親擔心，這個年紀的她，本來不應該再為任何事情操心」，而當現實逐漸沈澱後，他決定用正面的態度面對後果，努力走過康復的每一步。
立威廉透露，他在歷經了兩次手術、放射治療，以及在頸部留下的「特別的疤痕」後，病情已初步穩定，但仍需每月回診做血液檢查、每天服藥，「我非常感謝醫療科技的進步，現在情況逐漸好轉，這場戰役暫時告一段落，但與癌症的戰爭還沒有完全結束」，他也相當感謝妻子、母親、女兒與哥哥的陪伴。
面對生命考驗，立威廉分享了深刻體悟：「健康是你最需要的東西，照顧好自己的身體，一切自然會步入軌道。當一個人健康時，你會覺得自己有一百個煩惱；但當你生病時，你的世界只剩下一個問題。」他也反思人生優先順序，坦言許多過往的夢想清單全都不再重要，比起環遊世界或賺更多錢，他最渴望的只是回到平凡的日常，與家人吃頓飯、一起大笑。
文末，立威廉表示，自己目前狀況良好，也更加珍惜每天能「活在當下」的時光，並向支持他的粉絲喊話：「別擔心，我現在很好。愛你們，期待很快再見到大家。」
立威廉全文
有時候，我們總以為某些事情永遠不會發生在自己身上。
那似乎只會發生在別人身上，我們只是聽聽那些故事。
但事實是：
我們都只能任由未知的事情在前方等待著。
而那些事大多不在我們能控制的範圍內。
但事實是：
我們都只是被命運牽著走的人，任憑下一件事情在我們不知道的時候降臨。
而且，這些事大多都不在我們的掌控之中。
我們能夠掌控的，是我們如何面對。
你可以選擇消極、放棄，
也可以選擇即使再痛，也要用最正面的方式往前走。
幾個月前，我被診斷出甲狀腺癌，
在那段充滿不確定的日子裡，我的世界整個崩塌了。
當現實逐漸沈澱後，我決定用正面的態度面對後果，
也決定努力走過康復的每一步。
我非常感謝醫療科技的進步。
經過兩次手術、一些放射治療，
以及留在身上的一條有趣的疤痕作為紀念，
現在情況逐漸好轉，這場戰役暫時告一段落，
但與癌症的戰爭還沒有完全結束。
每月回診做血液檢查、
每天必須服藥，
都成了我新的生活日常。
我還在適應，但很感激一路上得到所有支持。
家人的重要性，在這段時間裡顯得更加深刻。
若沒有妻子、母親、女兒與哥哥的陪伴，
我不可能如此正面地度過這幾個月。
現在大家看到我活動自如，可能很難想像我曾經有一段時間無法做日常的事情。
我要提醒大家，那幾個月並不容易。
除了身體上的挑戰，我的心理狀態也很低落
最害怕的是可能無法看著女兒長大
我也很不希望讓我85歲的母親擔心
這個年紀的她，本不應該再為任何事情操心
此外，對於一個習慣規律運動的人來說，
無法保持活動更是巨大的煎熬。
但令人驚訝的是，只要心態調整好，人類的身體能適應的程度超乎想像。
老生常談，但是真的：
健康是你最需要的東西。
照顧好自己的身體，一切自然會步入軌道。
當一個人健康時，你會覺得自己有一百個煩惱；
但當你生病時，你的世界只剩下一個問題。
我並不是鼓勵大家因為「可能沒有明天」而魯莽生活，
而是希望你能問問自己：
如果你只剩十年，你的優先順序會是什麼？
誠實地面對這個問題，你可能會對答案感到意外。
對我自己而言，許多所謂的「人生清單」都不再重要了。
我不再渴望環遊世界、導演或製作電影、賺更多錢、買更大的房子或更好的車等等。
出乎意料地，我只想回到平凡的日常生活，
跟我愛的人單純地一起吃頓飯、聊聊天、笑一笑。
最後我想說，我不知道未來會是什麼樣子，
但我珍惜現在每一天，
我很開心能「好好地活在當下」。
別擔心，我目前一切都很好。
愛你們，期待很快再見到大家！
延伸閱讀
朱孝天控相信音樂潑髒水 五月天經紀人酸：請回頭看自己先
朱孝天首發聲爆「被退出F4」內幕！轟相信音樂主管「潑髒水」
F4神級合體獨缺朱孝天！妻曝他瘦15kg：鋪天蓋地的抹黑
其他人也在看
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 129
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 2 小時前 ・ 9
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 92
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 23 小時前 ・ 6
不只立威廉！雙金男星19歲罹甲狀腺癌 「術後10年二度復發」現況曝
49歲立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇闖出知名度，陽光形象深植人心。豈料，近日他突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤，半年醫療費就花了400萬元。事實上，演藝圈不少人受甲狀腺癌所苦，包括寶媽（王美華）、徐若瑄、本土劇女星兵家綺、金曲男星鶴The Crane、南韓巨星張根碩，其中鶴The Crane更是年僅19歲便不幸罹患癌症。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 4 小時前 ・ 2
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 25
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
傳奇女星雪兒傳80大壽嫁小40歲男友 曾示愛：年紀大了心靈更年輕
美國傳奇歌手雪兒（Cher），傳出計劃在明年五月她80歲生日之際，與交往三年的男友亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards，39歲）步入婚姻殿堂。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 3
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚
男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 19 小時前 ・ 11
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 108
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
49歲立威廉證實罹癌！2度動刀續命 「搬離妻女獨居」抗癌現況曝光
立威廉以模特兒身分出道，2004年跨足戲劇，演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇知名度大開，陽光形象深植人心。豈料現年49歲的他，近日突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤；由於擔心放射治療的輻射可能影響家人，還為此搬離住處獨居，突如其來的消息震驚外界。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 45
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16