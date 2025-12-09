立威廉罹甲狀腺癌首發聲！長文吐內心聲：我的世界整個崩塌了

49歲新加坡男星立威廉，因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇走紅，近期卻驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已接受兩次手術切除腫瘤，切除99%的癌細胞，後續仍需持續追蹤治療。他9日首度在社群平台上曝光手術照，並發長文吐露這段時間的心聲，「在那段充滿不確定的日子裡，我的世界整個崩塌了。」

立威廉坦言，確診甲狀腺癌後，在那段充滿不確定的日子裡，世界整個崩塌了；除了身體上的挑戰，心理狀態也很低落，「最害怕的是可能無法看著女兒長大，我也很不希望讓我85歲的母親擔心，這個年紀的她，本來不應該再為任何事情操心」，而當現實逐漸沈澱後，他決定用正面的態度面對後果，努力走過康復的每一步。

立威廉透露，他在歷經了兩次手術、放射治療，以及在頸部留下的「特別的疤痕」後，病情已初步穩定，但仍需每月回診做血液檢查、每天服藥，「我非常感謝醫療科技的進步，現在情況逐漸好轉，這場戰役暫時告一段落，但與癌症的戰爭還沒有完全結束」，他也相當感謝妻子、母親、女兒與哥哥的陪伴。

面對生命考驗，立威廉分享了深刻體悟：「健康是你最需要的東西，照顧好自己的身體，一切自然會步入軌道。當一個人健康時，你會覺得自己有一百個煩惱；但當你生病時，你的世界只剩下一個問題。」他也反思人生優先順序，坦言許多過往的夢想清單全都不再重要，比起環遊世界或賺更多錢，他最渴望的只是回到平凡的日常，與家人吃頓飯、一起大笑。

文末，立威廉表示，自己目前狀況良好，也更加珍惜每天能「活在當下」的時光，並向支持他的粉絲喊話：「別擔心，我現在很好。愛你們，期待很快再見到大家。」

立威廉全文

有時候，我們總以為某些事情永遠不會發生在自己身上。

那似乎只會發生在別人身上，我們只是聽聽那些故事。

但事實是：

我們都只能任由未知的事情在前方等待著。

而那些事大多不在我們能控制的範圍內。

但事實是：

我們都只是被命運牽著走的人，任憑下一件事情在我們不知道的時候降臨。

而且，這些事大多都不在我們的掌控之中。

我們能夠掌控的，是我們如何面對。

你可以選擇消極、放棄，

也可以選擇即使再痛，也要用最正面的方式往前走。

幾個月前，我被診斷出甲狀腺癌，

在那段充滿不確定的日子裡，我的世界整個崩塌了。

當現實逐漸沈澱後，我決定用正面的態度面對後果，

也決定努力走過康復的每一步。

我非常感謝醫療科技的進步。

經過兩次手術、一些放射治療，

以及留在身上的一條有趣的疤痕作為紀念，

現在情況逐漸好轉，這場戰役暫時告一段落，

但與癌症的戰爭還沒有完全結束。

每月回診做血液檢查、

每天必須服藥，

都成了我新的生活日常。

我還在適應，但很感激一路上得到所有支持。

家人的重要性，在這段時間裡顯得更加深刻。

若沒有妻子、母親、女兒與哥哥的陪伴，

我不可能如此正面地度過這幾個月。

現在大家看到我活動自如，可能很難想像我曾經有一段時間無法做日常的事情。

我要提醒大家，那幾個月並不容易。

除了身體上的挑戰，我的心理狀態也很低落

最害怕的是可能無法看著女兒長大

我也很不希望讓我85歲的母親擔心

這個年紀的她，本不應該再為任何事情操心

此外，對於一個習慣規律運動的人來說，

無法保持活動更是巨大的煎熬。

但令人驚訝的是，只要心態調整好，人類的身體能適應的程度超乎想像。

老生常談，但是真的：

健康是你最需要的東西。

照顧好自己的身體，一切自然會步入軌道。

當一個人健康時，你會覺得自己有一百個煩惱；

但當你生病時，你的世界只剩下一個問題。

我並不是鼓勵大家因為「可能沒有明天」而魯莽生活，

而是希望你能問問自己：

如果你只剩十年，你的優先順序會是什麼？

誠實地面對這個問題，你可能會對答案感到意外。

對我自己而言，許多所謂的「人生清單」都不再重要了。

我不再渴望環遊世界、導演或製作電影、賺更多錢、買更大的房子或更好的車等等。

出乎意料地，我只想回到平凡的日常生活，

跟我愛的人單純地一起吃頓飯、聊聊天、笑一笑。

最後我想說，我不知道未來會是什麼樣子，

但我珍惜現在每一天，

我很開心能「好好地活在當下」。

別擔心，我目前一切都很好。

愛你們，期待很快再見到大家！

