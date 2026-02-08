立威廉罹甲狀腺癌 經2次大手術身心瀕崩潰「為家人重寫遺囑」

立威廉時常在社群分享與寶貝女兒Harper的生活點滴。翻攝自leonjaywilliams IG



台劇男神立威廉2025年8月證實罹患甲狀腺癌二期，經手術等治療，身體狀況好許多，他近日向中國媒體分享發病始末，表示未來仍持續追蹤，不過防範未然，他已重新擬好遺囑，希望能為家人做好的安排。

根據中媒《瀟湘晨報》報導，立威廉年輕時很拚工作，有時長達17小時都在忙，熬夜拍戲都是很平常的事，累積一些職業傷害。

立威廉表示，他當初因為腰酸背痛求診，原本以為是肌肉或骨骼發生問題，沒想到進過MRI核磁共振檢查後，醫生說背部有年紀產生的退化跡象，說著說著突然講了一句「甲狀腺有東西在長」，令他很驚訝。

他說明，大約是2025年7、8月確診甲狀腺癌二期，病情發展迅速，9月手術切除腫瘤，卻發現癌細胞有擴散跡象，於是又安排第二次手術，先後取出3公分、1.1公分兩顆惡性腫瘤，切除率為99%。

立威廉透露，因生病，短時間又接受2次大手術，身心負擔瀕臨崩潰，非常害怕擴散，現在正在面對肺部結節，持續治療吃藥，盡可能保持樂觀，他原本暫停的工作也恢復一半，未來他會把握時間多陪伴家人、多休息，感覺身體好上許多。

事實上，立威廉之前接受《中國時報》訪談提到，確診那瞬間感覺天要塌了，很擔憂自己不能看女兒長大，為此，他拿出11年前就為女兒寫好的遺囑重新安排，表示如果發生什麼，一定要好好照顧家人。

