立威廉罹甲狀腺癌 醫示警「有家族史快檢查」風險高3倍
49歲立威廉以《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇走紅，罹患甲狀腺癌震驚演藝圈。醫師提醒，甲狀腺癌初期幾乎無症狀，但若能早期發現並治療，五年存活率可達九成以上。
根據《ETtoday健康雲》報導，北投健康管理醫院主任醫師沈彥君指出，甲狀腺癌依病理診斷不同，疾病發展及預後也有差異。根據細胞分化程度，甲狀腺癌可分為乳突癌、濾泡癌、髓質癌、未分化癌及淋巴癌等類型。其中乳突癌佔八成以上，好發於二十至四十五歲女性；濾泡癌約佔一成，好發於四十至五十歲年齡層。
「這兩種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期診斷出來並接受治療，預後相對其他癌症要好，十年存活率可達九十至九十五％。」沈彥君醫師表示，在篩檢上，目前最快速的影像檢查是甲狀腺超音波，可清楚檢視整體甲狀腺，找出可疑的結節。若有疑慮的病灶，建議進一步安排細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率。
高雄美兆診所院長陸教義醫師接受《TVBS新聞網》採訪時則提醒，甲狀腺癌初期症狀不明顯，患者可能在頸部觸摸到小腫塊，但不會感到疼痛，因此難以在早期察覺異常。只有少數人會出現聲音改變（沙啞）或頸部淋巴結腫大，多數患者都是在健康檢查時意外發現。
「若有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出二至三倍。」陸教義醫師示警，除了家族遺傳因素外，輻射暴露和一些遺傳性疾病也會增加罹患風險。建議有家族病史、免疫疾病或甲狀腺疾病高風險的患者，透過定期健檢，及早發現異常徵兆。
台灣癌症基金會表示，甲狀腺癌真正發生原因尚未十分確定，但目前已知五大因素恐誘發甲狀腺癌：兒童或青春期曾接受頭頸部放射線照射治療者，容易在接受照射後二十年產生良性甲狀腺病變或甲狀腺癌；家族遺傳，如甲狀腺乳突癌或髓質癌病史；部分「橋本氏甲狀腺炎」可能與甲狀腺惡性淋巴瘤的發生有關；長期暴露於輻射環境下；以及碘缺乏，但目前台灣食用鹽都有添加碘，此因素可能性已減低。
根據國外癌症研究報告，甲狀腺癌在早期發現並治療，五年存活率可達九成以上，尤其當癌細胞局限於甲狀腺內時，患者預後相當良好，特別是乳突狀甲狀腺癌。衛福部資料也顯示，甲狀腺癌是台灣女性常見的十大癌症之一，病例逐年增加，提醒民眾重視定期健康檢查的重要性。
