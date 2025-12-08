立威廉罹癌「切除99％惡性腫瘤」 半年砸400救命

立威廉許久未出現在台灣的螢光幕前，近日坦承罹患甲狀腺癌二期，消息震驚外界。過去疫情期間，他長達五年沒有拍戲，把大部分時間留給家人。一開始他只是腰痠背痛，做了精密檢查確認罹癌，他形容當下的感覺就是眼前一黑，擔心無法陪著女兒一起長大。

立威廉。（圖／翻攝自IG）

根據《噓新聞》報導，立威廉今年7、8月帶著家人到印尼離島旅遊，返新加坡後感覺腰痠背痛，經過醫生研判要求他做了 精密地MRI吃檢查，才意外發現甲狀腺藏著一顆3公分的惡性腫瘤。

立威廉9月接受兩次手術，先後取出3公分與1.1公分腫瘤，目前「99%切除」，不過還要持續追蹤是否有擴散跡象，「肺部已照出有結節，所以後續還要追蹤、治療，每個月都要吃藥控制。」因為有放射治療，立威廉搬離家中獨居，半年醫療支出約400萬元。