立威廉罹癌「切除99％惡性腫瘤」 半年砸400萬救命
立威廉許久未出現在台灣的螢光幕前，近日坦承罹患甲狀腺癌二期，消息震驚外界。過去疫情期間，他長達五年沒有拍戲，把大部分時間留給家人。一開始他只是腰痠背痛，做了精密檢查確認罹癌，他形容當下的感覺就是眼前一黑，擔心無法陪著女兒一起長大。
根據《噓新聞》報導，立威廉今年7、8月帶著家人到印尼離島旅遊，返新加坡後感覺腰痠背痛，經過醫生研判要求他做了 精密地MRI吃檢查，才意外發現甲狀腺藏著一顆3公分的惡性腫瘤。
立威廉9月接受兩次手術，先後取出3公分與1.1公分腫瘤，目前「99%切除」，不過還要持續追蹤是否有擴散跡象，「肺部已照出有結節，所以後續還要追蹤、治療，每個月都要吃藥控制。」因為有放射治療，立威廉搬離家中獨居，半年醫療支出約400萬元。
其他人也在看
49歲立威廉罹患甲狀腺癌二期 2次動刀「護妻女獨居抗癌」
49歲混血男星立威廉以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，近年因為新冠肺炎疫情，長達5年沒拍戲作品大減，據《聯合新聞網》報導，他透露罹患甲狀腺癌二期，已進行兩次手術取出腫瘤，並進行放射治療，怕輻射影響家人，他還刻意搬到名下空房獨居。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
立威廉驚罹癌 重新檢視10年前遺書
曾以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》在台走紅的新加坡男神立威廉，一向以健康、陽光形象著稱，卻驚爆今年8月發現罹患甲狀腺癌二期。立威廉8日表示，當時一看到檢查報告，只覺得眼前一黑、彷彿「天要塌了」，悲觀想著「能不能看到我女兒長大？」甚至連10年前擬好的遺書，都找出來重新檢視，做好完整的安排。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
立威廉驚曝罹患甲狀腺癌二期 砸400萬2次開刀續命
據《中國時報》報導，立威廉表示，當時一家人從印尼離島旅遊返新加坡後，他出現腰痠背痛等不適，初步檢查未發現異狀，因醫師建議便接受全身健康檢查。透過核磁共振檢查竟意外發現甲狀腺有一顆3公分惡性腫瘤。為此，他於9月進行兩次手術，先後切除3公分與1.1公分腫瘤；術後一...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發起對話
偶像劇男神立威廉驚傳罹癌二期！開刀2次最新病況曝光
曾以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》在台走紅的新加坡男神立威廉，一向以健康、陽光形象著稱，卻驚爆今年8月發現罹患甲狀腺癌二期。立威廉8日表示，當時一看到檢查報告，只覺得眼前一黑、彷彿「天要塌了」，悲觀想著「能不能看到我女兒長大？」甚至連10年前擬好的遺書，都找出來重新檢視，做好完整的安排。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
49歲立威廉突曝罹癌！開刀切腫瘤「半年燒400萬」： 怕看不到女兒長大
49歲新加坡男星立威廉因《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇紅遍台灣，陽光形象深植人心。豈料，近日他突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤，半年醫療支出竟高達400萬元，消息震驚粉絲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
立威廉爆罹甲狀腺癌二期！ 名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍
男星立威廉擁有四國混血，2004年主演偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，隔年又演出《綠光森林》奠定偶像劇男神地位。2014年他與老婆婚後生下女兒，一家三口定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，現年49歲的他最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤續命。有醫師曾表示，甲狀腺癌有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍，若能早期發現並治療，5年存活率可達90%以上。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
立威廉罹甲狀腺癌二期！砸400萬醫藥費續命 手術2次現況曝光
新加坡男星立威廉擁有混血帥氣外型，是不少偶像劇的御用男主角，包括《天國的嫁衣》、《綠光森林》等劇，讓他成為許多少女心目中的白馬王子，他在2014年和圈外女友Joyce閃婚，育有一女「Harper」，專心在家庭上，從此淡出演藝圈，先前他才被發現獨自現身台北華山文創園區市集，沒想到如今竟爆出立威廉其實7、8月時就被診斷出甲狀腺癌二期。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
立威廉罹患甲狀腺癌二期！「花400萬治療」 二度動刀切除腫瘤
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導男星立威廉2000年以模特兒身分出道，2004年與王心凌、明道合作演出戲劇《天國的嫁衣》走紅，之後將演藝事業重心轉往中國，2...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
17年罹2癌症！醫曝「凡走過必留下痕跡」 3惡習最致命
台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享了一個令人警惕的病例，一名曾於十七年前罹患口腔癌的患者，今年又被診斷出罹患食道癌。這兩種癌症有著密切關聯，都與吸菸、飲酒及嚼食檳榔等不良習慣息息相關。更巧合的是，該患者目前的化學治療，正由李醫師的大兒子所任職的另一所醫學中心腫瘤科負責。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男星立威廉罹甲狀腺癌二期！ 手術2次醫藥費花400萬
49歲男星立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，他曾演出「天國的嫁衣」、「放羊的星星」等偶像劇。已經結婚有孩子的立威廉，7月發現罹患甲狀腺癌二期，一度擔心自己能不能看到女兒長大，9月進行2次手術取出2顆腫瘤，...華視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
不只立威廉！雙金男星19歲罹甲狀腺癌 「術後10年二度復發」現況曝
49歲立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇闖出知名度，陽光形象深植人心。豈料，近日他突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤，半年醫療費就花了400萬元。事實上，演藝圈不少人受甲狀腺癌所苦，包括寶媽（王美華）、徐若瑄、本土劇女星兵家綺、金曲男星鶴The Crane、南韓巨星張根碩，其中鶴The Crane更是年僅19歲便不幸罹患癌症。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
甲狀腺癌症狀有哪些？立威廉驚傳罹癌！甲狀腺癌存活率高嗎？
究竟甲狀腺在哪裡？甲狀腺功能是什麼？甲狀腺癌原因為何？甲狀腺癌症狀有哪些？甲狀腺癌存活率高嗎？誰又是高風險族群呢？Yahoo奇摩顧健康帶你了解。Yahoo奇摩顧健康 ・ 2 年前 ・ 11