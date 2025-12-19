立威廉罹癌動刀又發現肺部出問題！ 寫4頁遺書「怕看不到女兒長大」

立威廉與太太、女兒返台與岳父母團聚，分享自己這段時間的抗癌心情。鄒保祥攝

曾以《天國的嫁衣》《綠光森林》等偶像劇紅極一時的男星立威廉，一向以健康的生活方式自律，也無家族病史，卻驚傳罹患甲狀腺癌，震驚演藝圈。現年49歲的他，原本只是因為背痛前往醫院進行MRI核磁共振檢查，沒想到意外發現甲狀腺異常。他唯一擔憂就是怕不能看女兒長大，立刻寫下長達4頁的遺書，交代遺囑與身後財產，就怕開刀發生萬一！

立威廉坦言，當時剛過完生日就接獲噩耗，大腦瞬間一團混亂，上網查詢發現若非良性、可能僅剩10幾年壽命，第一反應就是遺憾自己沒辦法看著女兒長大，而且自己10年後還不到60歲。

兩度手術切除淋巴與甲狀腺！ 抗癌過程煎熬意志力驚人

立威廉透露發現長了3公分腫瘤後，一共進行2次手術、1次放射治療。第一次手術時，發現癌細胞擴散至淋巴，原訂2小時的手術，醫師花了5小時才完成。二次手術除了切除甲狀腺，還把淋巴發現的腫瘤一一切除，而後為了確認化療結果，又發現肺部有結痂，不知是否因為新冠肺炎造成，仍須每3個月回院檢查。

立威廉目前脖子上可見到8公分長疤。立威廉表示，很感謝醫師知道他從事演藝工作，有特地幫他把傷口縫得漂亮。他透露抗癌之路的動力，就是想著10月要帶女兒去北海道滑雪，天天告訴自己要配合醫囑、服藥，才有體力陪著女兒出遊。除了住院3次，術後他接著接受兩個月的放射治療，為了保護女兒、怕身的放射線會影響她健康，立威廉還搬去自己投資的出租房獨處，不能回家。住院時也不想女兒留下不好的畫面印象，僅讓妻女來探望一次。

立威廉表示，第一時間就跟女兒溝通自己病情，女兒來探病花了一張卡片給他，讓他很窩心。那段時間因無法抬頭與轉動身體，怕撕裂傷口，行動如機器人般不便，卻止不住頭腦卻一直轉動，反思人生是否有遺憾。

立威廉透露甲狀腺切除後，目前脖子上有8公分的傷口。鄒保祥攝

走過生死關頭調整重心！減產一半工作量只求陪伴家人

他感性表示，自己並不想追求到好萊塢拍片或環遊世界，唯一的遺憾只怕沒能看女兒長大，未來工作量將減少一半，避免參與高強度的動作戲或長工時拍攝，未來會嘗試拍攝較輕鬆、好笑的短片或分享旅遊心得，將更多時間留給家人。

在這段治療與復原期，立威廉特別感謝結縭20年的太太Joyce與85歲的高齡母親。他提到，太太在照顧小孩的同時，還要兼顧骨折的婆婆與生病的丈夫，過程極其辛苦。由於手術傷口長達8公分，且術後一度切到乳糜管，導致他兩週內只能飲用果汁與脫脂牛奶，甚至回診時得自備便當，深刻體會到病人的無助。

立威廉脖子傷口目前靠美容膠帶遮掩。鄒保祥攝

感謝太太20年深情相伴！ 立威廉推崇台灣健保與健檢制度

趁著跟台灣籍老婆Joyce回台探望岳父母跟媒體茶敘，希望安慰擔憂的粉絲，目前甲狀腺癌經過手術跟放射治療，醫生宣布已經痊癒，僅需終身服用甲狀腺藥物，並觀察5年。立威廉透露，得知罹癌當然會不解「為何是我？」因為自己平常保持運動，也吃得健康，後來才瞭解，之前保持健康的生活習慣有助開刀後盡快恢復體力。

立威廉也以自身經驗呼籲，雖然他在新加坡私立醫院治療花費高達400萬台幣，但因為有理賠與優質的保險制度，最終負擔比例不高。除了保險，他更大力推崇台灣的健保與健康檢查制度，認為台灣在預防醫學方面做得非常好，鼓勵40歲以上的民眾一定要勇敢面對身體檢查，不要能拖就拖。

立威廉每次來台都會去劉爾金的貓咪咖啡店，透露女兒喜歡養狗，目前正在考慮中。鄒保祥攝



