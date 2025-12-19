立威廉罹癌後露面：不用為我擔心

立威廉宣布解決甲狀腺癌，百分之百痊癒。（圖／侯世駿攝）

49歲立威廉今年確診甲狀腺癌二期，他今（19日）在台灣接受媒體訪問，精神奕奕表示自己通過兩次手術，已經百分之百痊癒，「想跟大家說，我現在過得好好的，我百分之百恢復，不用為我擔心，請大家體諒，沒有拍那麼多戲是因為我的身體狀況。」

立威廉9月發現自己罹癌，向來健康飲食、規律運動的他，一度不能接受，無奈想問上天「為什麼是我」，「非常恐怖的是，我沒有不舒服，我一直覺得自己非常健康。」第一反應是擔心10歲的女兒，他深思了人生似乎沒有遺憾，唯一遺憾是可能不能看小孩長大。

廣告 廣告

慌張之餘，他趕緊理性安排事情，「不管我發生什麼事，我要好好安排他們的未來，我把所有遺書都調出來，本來小孩出生我已經安排好遺書，十年後重新調整，還手寫了四頁的吩咐，跟我媽媽跟太太說，以防萬一，如果我開刀不成功，就勇敢面對。」主要是交代房地產的安排，因為他名下四間出租房都是他自己在處理，也交代熟悉的仲介接手善後。

他沒有太過沉溺在負面情緒中，「我不要大家可憐我，勇敢面對，好好處理掉，告訴大家到了年紀真的要做健康檢查，有狀況不要能拖就拖，讓身邊家人朋友了解你的情況。」太太很堅強冷靜，扛下照顧媽媽女兒的責任，讓他好好去治療。八十五歲的媽媽還說要為他做飯，讓他很感動。女兒則畫了卡片送到給他，「我就跟家人說，你們還是不要過來，來一次就好，我不要她留這個畫面 畢竟她還是小朋友。」

經過兩次手術，目前已經完全恢復，可正常生活跟飲食，但他在追蹤術後狀況時，被醫生檢查出肺部結節，要固定每三個月回診追蹤。「我現在就是每天要吃一個藥，滿不習慣每天都要吃藥」。幸好他個性喜歡預先計畫安排，十幾歲就開始自己買保險，手術治療費用四百萬，他只需負擔5至10％，其餘是保險理賠。

後續他最大體悟，是改變了人生觀，如果餘命只剩十年要怎麼過，再也不想浪費時間，也把握時間跟家人相處，工作則減量。所以他一痊癒，就帶女兒老婆去北海道滑雪，然後回台灣來見見台灣岳父母及家人朋友。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台女上海工作8年學到「有問題先發紅包」 返台實測挨轟：這叫賄賂

10歲男童喝「超商1飲品」心跳破120劇烈顫抖 醫警告：嚴重恐喪命

第一次出軌在婚禮後一小時！女子揭丈夫13次偷吃紀錄 「我有證據」選擇離婚