立威廉罹癌後首現身！暴瘦3公斤「寫4頁遺書」 認了遺言都已交代好

記者趙浩雲／台北報導

立威廉在癌症痊癒後首度現身。（圖／記者趙浩雲攝影）

來自新加坡的男星立威廉演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇知名度大開，陽光形象深植人心。日前他宣布得到甲狀腺癌，花了400萬治療疾病，情況令人擔憂，今（19）日他舉辦媒體茶敘，痊癒後首度公開現身，他表示一開始很擔心好不了，甚至寫了四頁的遺書，透露心中唯一的遺憾就是無法見到愛女長大。

立威廉痊癒後首度公開現身，談起抗癌過程仍心有餘悸，坦言當時一度以為「撐不過去」，甚至寫下四頁遺書，心中最大的遺憾只有女兒。他透露確診後第一個反應就是害怕，「醫生那時候跟我說，如果是壞的（細胞），不到十年就會走，我腦袋整個亂掉，再給我十年我都還不到60歲，小孩可能還不到20歲就沒有爸爸了。」他坦言，當下開始思考未來，「第二個反應就是想說要好好安排後面的事情，我遺書都弄出來了。」

他表示，遺書整整寫了四頁，內容交代得非常詳細，「家人、媽媽、太太，我全部都寫好，以防萬一開刀不成功要做什麼、事業怎麼處理，我都交代得一清二楚。」由於媽媽不太會用手機，他還特地手寫一份給媽媽，太太則拍照留存。

回想抗癌期間，立威廉表示「我告訴自己人生要過得很幸福，我唯一的遺憾就是沒辦法看女兒長大。」他透露女兒今年10歲，只讓她來醫院探望一次爸爸，「我不希望她腦海裡留下太多畫面，她知道什麼是生病，但我跟她說來一次就好」，女兒其實也明白爸爸生病，但是女兒仍然會用孩子的鼓勵方式替爸爸加油打氣。

