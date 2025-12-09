立威廉罹癌後首發聲！喊話粉絲「珍惜當下」 抗癌二度動刀歷程曝光
49歲男星立威廉過去曾演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅極一時，以陽光健康形象著稱，近年將事業重心轉往中國，並和妻女定居新加坡，久未露面的他，近日證實罹患甲狀腺癌二期，今日（12/9）首度發聲公開抗癌的心路歷程，坦言剛得知罹癌時一度無法接受，所幸家人和醫療團隊給他很大的支持，並感性表示「有些事真的不在我們的掌控之中」。
立威廉今日在社群發布長文，坦言數個月前被診斷出甲狀腺癌時，他的世界瞬間崩塌，過去總以為癌症只會發生在他人身上，直到命運突然降臨，才真正體會人生的無常與無力。立威廉接著表示，但接受現實後決定正面迎戰，陸續完成兩次手術、放射治療，並切除大部分惡性腫瘤，目前病況穩定，「這場戰鬥目前我贏了，但與癌症的戰爭還沒結束。」
立威廉提到，目前病況已經逐漸好轉，但他明白和癌症的抗爭尚未結束，現在他必須適應新的日常，包括每個月回診抽血，並每天按時服藥以維持健康，同時強調這些改變需持續進行，未來也仍需密切追蹤治療成果，以確保身體狀況穩定。
文中立威廉也提到醫療團隊和家人，感性表示「若沒有我妻子、母親、女兒和哥哥，我不可能如此正面地度過這幾個月」，還稱想到可能無法看著女兒長大，是他最大的恐懼，高齡85歲的母親也讓他掛心，「這個年紀的她，本不應該再為任何事情操心。」
立威廉提到，這場病讓他對人生順序有了全然不同的理解，原本覺得非做不可的人生清單，現在全都拋諸腦後了，現在最渴望的不是環遊世界、拍電影、賺更多錢，而是回到普通日常，和所愛的人們一起吃一頓飯、一起大笑、一起相處。
立威廉也向粉絲喊話，表示他目前一切安好，同時提醒大家，健康永遠是最重要的，「當一個人健康時，會有上百個煩惱；當一個人生病時，只有一個煩惱。」希望藉自身經驗提醒大眾珍惜身體、珍惜當下。
