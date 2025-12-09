立威廉罹癌後2度手術續命！虛弱躺病床照曝光 吐露內心最深恐懼：全世界崩塌

立威廉分享病床照。翻攝IG @leonjaywilliams

曾演出《綠光森林》、《天國的嫁衣》等台灣偶像劇的49歲新加坡籍男星立威廉驚爆罹癌，9日他在社群上分享躺在病床上的照片，全英文發文吐露心聲，一度感到「全世界都崩塌」。

立威廉發文嘆：「I was diagnosed with Thyroid Cancer a few months ago and my whole world crumbled in those early days of uncertainty.（幾個月前我確診患有甲狀腺癌，在那些不確定的初期，我的世界都崩潰了。）」但他積極治療，經過兩次手術後，病情有所好轉，「the battle is won for now, but the war with Cancer isn’t over.（目前戰鬥勝利，但與癌症的抗爭還沒結束）」

最怕無法陪伴女兒長大 自責讓老母擔心

立威廉有感健康重要性。翻攝IG @立威廉分享病床照。翻攝IG @leonjaywilliams

立威廉坦言身心都還在適應中，也感謝這段時間有家人的陪伴與支持。其中，他對生病感到最恐懼的，就是擔心沒辦法陪伴女兒長大，以及讓已經85歲的老母親擔心。面對生死關頭，立威廉也感嘆健康是最重要的，現在只想與愛的人共度所有時光。最後也報平安：「I’m doing good for now.」讓大家不用太替他擔心。



