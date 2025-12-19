立威廉罹癌重生首現身！秀8公分脖子傷疤曝肺部也需要追蹤

立威廉罹癌重生後首度現身台北，暢談抗癌心情。（林淑娟攝）

49歲的立威廉，當年以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，今年8月發現罹患甲狀腺癌二期，9月開刀兩次分別切除3公分及1.1公分的腫瘤，加上放射治療，共住院3次，半年就花了400萬。他18日與妻女飛來台灣，19日公開現身分享大病初癒心情。瘦了3公斤的他表示，醫生說幸好他還年輕可以開刀處理，如果超過55歲，腫瘤3公分已算很大，就應該是3或4期了。

立威廉本來體重70公斤，生病後瘦到66點多，他拉下衣領秀出頸部貼著美容膠帶的8公分開刀傷疤，他覺得應該是平常生活方式都很健康，幫助他快速恢復，「一開始聽到這病很驚訝，因為沒有覺得不舒服，我一直正常生活，以前拍戲背就會痛，這次是因為陪女兒游泳後又背痛，去拍MRI（核磁共振），看了完整報告，才發現甲狀腺有東西，醫生建議去檢查，我先去耳鼻喉科做穿刺，發現是癌細胞，已經長了3公分，有點嚇到，一周後報告出來，本來就懷疑不是很好的，為了確定種類，做第二次穿刺」。

他說，那兩周等報告過程非常緊張，他還先自己上網去看這到底是什麼，發現不幸的話很可能10幾年就會不在了，「頭腦一團亂，我才49歲，才剛過完生日，過10年我還不到60，很怕是否無法看到10歲的女兒Harper長大？真的很慌張，我第一個反應是害怕這個」。他想的第二件事，就是不管發生什麼事，都要先好好安排家人的未來，於是馬上把10年前女兒出生時就擬好的遺囑再重新調出來檢視，還把事業、房產的安排吩咐都詳細手寫了4頁，給我媽媽、太太和家人，就怕萬一開刀不成功，把該交代家人關於遺產的事全都弄好了」，幸好報告出來發現是最好解決的癌細胞，但還是要做手術及放射治療，「該做什麼就做，能處理就好」。

他說，做第一個手術時發現有擴散，是第2期，本來只需2小時，開了5小時，因為淋巴也有腫瘤所以都挖出來，把甲狀腺切除，腫瘤幾乎百分百清乾淨，「麻醉醒來問醫生一切都好了嗎。醫生說下周要再過來，因為發現還有1顆1.1公分的腫瘤，所以中間只隔一周右進行第二次手術」，開刀、放射性治療的過程有兩個月，共住院3次，因為醫生說最好不要接近小朋友或懷孕的人，為了保護女兒，他就搬到自己名下的待租的空屋一周，但天天通視訊。其實他連住院也自己一個人住了一周，因為不想要讓女兒留下太多爸爸生病住院的畫面，所以只讓女兒去醫院看過一次。

他住院期間突然有了很多自己時間，「經過手術的那個痛，雖然行動不便，但頭腦一直在轉，想到『遺憾』，還有什麼要做的？我沒想要去演好萊塢演戲或環遊世界，只想跟家人多吃飯、多微笑、多跟大家相處，告訴自己我的人生已經很幸福，我唯一遺憾是怕無法看我女兒長大，其他方面都很滿意」。

立威廉說，明年1月將滿11歲的女兒很成熟，他跟她說「爹地要去手術，放心，醫生會解決，我盡快回來陪妳」，她也已經懂什麼是生病，老婆Joyce也很堅強，除了他還得照顧他85歲的媽媽和女兒，「她真的很辛苦，做得完全到位，我們在一起20年了，很感謝我太太」。

他也透露切除淋巴腫瘤的手術不是非常順利，不小心切到乳糜，所以任何脂肪都不能吃，他有兩周盡量不吃有脂肪、只吃零脂肪食物，僅能喝果汁、脫脂牛奶、喝水，「本來家裡的事都是我來處理，那段時間變成很殘廢的一個人，還需要人照顧，不過我現在已經恢復了。我的動力就是，我已經提早訂了北海道行程要帶女兒去度假滑雪，因為訂了，就每天告訴自己要好好休息、恢復，1個月後就可以自己行動了」。

他透露自己媽媽在他12歲時就幫他買好保險，他一開始工作後就自己付款，這次生病拿出來看，發現條件很寬鬆「罹癌就賠」，這次手術治療雖高達400萬，但只需付5到10％左右，多年來他個人每年保費約10萬元，若加上家人約40萬元。

立威廉其實家族沒有病史，「最恐怖的是覺得自己一直非常健康，我不要大家可憐我，主要是想提醒大家，到這把年紀、40幾歲了真的要剪康檢查，有事就勇敢面對、處理掉，不要拖，讓身邊的家人朋友了解狀況」，他說其實他現在也不是完全好了，還是要注意休息和飲食、睡眠。

他在2次甲狀腺手術後，醫生又在肺裡發現結節，每3個月都要回醫院追蹤，如果再繼續長，就要做手術。他說，在發現罹癌前，原本已到大陸拍抖音短片，生病後一切暫停，目前感覺已百分百恢復，計畫明年1月繼續工作，但生病後開始注意休息，已經不是把重心放工作，現在不想離開家人太久，離家最多10天，所以減少工作量，至少減掉一半，覺得自己無法再這樣拚，「有可能拚了，睡個覺就起不來了」。

