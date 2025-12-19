立威廉罹癌首現身！手寫4頁遺書 哽咽：沒辦法看女兒長大

立威廉罹癌後首度現身。（圖／記者陳怡伶攝）





男星立威廉憑藉《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，未料先前證實罹患甲狀腺癌二期，動了2次手術，讓不少人十分震驚。對此，立威廉今（19）日現身記者會，除了分享得知生病的經過外，對人生也有所體悟。

立威廉提到，因為背痛去檢查而意外發現癌症，且已經長到3公分，「我頭腦一團亂，怎麼49歲剛過完生日，再給我10年我都沒有60歲。」更哽咽提到女兒，「我第一個反應是我是不是沒辦法看Harper長大，不到20歲我可能也不在了。」

為此，立威廉當時也將過去寫好的遺書調出來重新規劃，還特地手寫4頁安排給媽媽及老婆，「以防萬一我真的開刀不成功或怎麼樣，我全部都寫得很細。」經過2次手術，醫生又在他的肺發現結節，現在每3個月還要回去追蹤。

至於10歲女兒的反應，立威廉坦言「她很成熟」，都懂什麼是生病，期間最讓他感動的就是收到她親手畫的卡片。除了女兒外，高齡85歲的母親知道消息後，「她說要過來幫我做飯。」雖然做的事情有限，但當媽媽的永遠把小孩放第一位。

談到那段時間，立威廉透露最辛苦的太太，一人肩負起照顧全家的責任，「畢竟我們在一起也20年，真的很感謝我太太。」回想起生病的時候，立威廉也感嘆，「感覺自己怎麼變成這樣，家裡的事情幾乎都是我來處理的，突然那幾個月變成很殘廢的一個人，什麼都不能做，還需要人家照顧。」

立威廉也曾想過這一切怎麼會發生在自己身上，他甚至也沒有家族病史，不過說出這些並不是想要大家可憐他，反而是希望遇到相同情況的人能夠勇敢面對，尤其他生病的消息曝光後，身邊很多朋友才跟他說正在經歷一樣的事情，「我想說生病是正常的過程，所以不要害怕。」



