立威廉罹癌首發文「我的世界崩潰了」！曝心中最大恐懼 只想平凡陪家人

立威廉透露罹癌心路歷程。（圖／翻攝IG／立威廉）

以模特兒出道、演出偶像劇《天國的嫁衣》與《綠光森林》而走紅的新加坡藝人立威廉，近日在社群媒體上公開自己罹患甲狀腺癌的消息。他透露，這幾個月來歷經兩次手術與放射治療，已花費約400萬元新台幣。除了身體上的治療過程艱辛，他也坦言在心理上遭受極大衝擊，最擔心的是無法陪伴女兒長大，以及令85歲高齡的母親操心。

立威廉在Instagram上發文表示：「有時候我們會以為某些事永遠不會發生在自己身上，只是聽說別人的故事罷了。但事實是，我們每個人都只能接受接下來會發生的未知事情，這些多半也不在我們掌控之中。我們能控制的，就是我們如何面對它。」

他寫道，數月前被診斷出甲狀腺癌時，「在那些不確定的初期，我的世界都崩潰了。」但當現實來臨，他選擇正面迎戰，努力接受治療過程。他對醫療科技的進步表達感激，也透露目前手術與放療已完成，雖然戰役暫時告一段落，但與癌症的「戰爭」仍未結束，接下來還要定期回診抽血並終身服藥。

立威廉罹癌。（圖／翻攝IG／立威廉）

他坦言，雖然仍在適應這段新生活，但能夠感受到來自至親好友的支持，讓他格外感恩。「我無法想像如果沒有太太、母親、女兒與弟弟的陪伴，自己是否能這麼正面地度過這幾個月。」他也感謝所有表達關心與鼓勵的朋友。

他在貼文中感性表示，當人面對逆境時，許多事情會變得格外清晰。他也曾無法進行日常活動，身心皆陷入低谷。「無法看到女兒長大，是我最大的恐懼。我也不希望85歲的媽媽還要為我操心。在她的年紀，不應該再為任何事煩憂。」

他也反思人生優先順序，坦言過去那些所謂人生清單上的目標，在生病後都變得不重要了。「我沒有想去環遊世界、拍電影、賺更多錢、買大房子或名車。出乎意料地，我只想回到原本的日常生活，和家人一起吃頓飯、開心地笑。」

最後，立威廉以平靜的語氣說：「我不知道未來會如何，但我會珍惜每一個當下，單純為自己還能存在於此而感到快樂。請大家別擔心，我現在狀況還不錯，愛你們，很快再見。」

