立威廉罹癌首發聲：世界崩塌了 他親揭最大心願！

娛樂中心／饒婉馨報導

新加坡混血男星立威廉以模特兒身分出道，2004年跨足演藝界，曾在台發展演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等戲劇，是個陽光形象的偶像劇男神，2014年與圈外女友結婚後，育有一女，就逐漸淡出演藝圈。近期被爆出罹換甲狀腺癌二期後，首度發出長文曝心聲，今（9）日在社群上發了術後照，長文表示「幾個月前，我被診斷出罹患甲狀腺癌，在那些最初充滿不確定性的日子裡，我的整個世界都崩塌了」。他目前已經動過2次手術將大部分惡性腫瘤切除，也持續在做化療，病情還須追蹤，甚至怕影響家人還自己搬出去獨居，半年醫藥費就花了逾400萬元。

立威廉被確診甲狀腺癌第2期，首度發出長文曝心聲。（圖／翻攝自IG ＠leonjaywilliams）

立威廉在IG長文感性寫下，「有時候，你會覺得某些事永遠不會發生在自己身上，它只會發生在別人身上，我們只是聽別人講故事」，他回憶當初確診時，一切都充滿著不確定性，突然的噩耗讓他的世界瞬間崩塌；在接受現實後，我決定積極面對一切後果，努力踏上康復之路。他還透露2次手術經歷跟一些放射治療，還因此多了一條他作為紀念的「有趣疤痕」，目前病情趨於好轉，直言自己目前贏了這場戰爭，但是他也深知與癌症的戰鬥尚未結束。威廉目前還在慢慢適應新的日常生活，像是每月到醫院驗血、每天按時服藥到終身，他提到自己特別感謝現在醫療科技的進步，也強調若沒有親人在身旁支撐，他也無法如此積極的面對這幾個月的痛苦，感謝妻子、母親、女兒和哥哥。最後，他也向所有關心、同情的朋友們表達感激。

他動了2次手術，期間接受無數次化療，讓他心境大為轉變。（圖／翻攝自IG ＠leonjaywilliams）

立威廉還在留言區繼續表達這陣子的過程、心境「人們看到我現在又活躍起來了，很難想像我有一段時間連做日常瑣事都沒辦法。我必須提醒你們，那幾個月一點都不輕鬆；除了身體上的挑戰，我的精神狀態也一度非常低落」，他最害怕的是無法親眼見證女兒的成長，也不喜歡讓85歲的母親擔心，因為他認為母親這個年紀本就應該不再操心任何事，接著寫下，對於一個規律運動的人來說，無法保持活躍也是巨大的挑戰，但是，令人覺得神奇的是，一旦你下定決心，人類的身體就能適應各種變化。他由衷地坦白，「這聽起來老套卻是真的：健康，才是你最需要的。照顧好你的身體，其他一切都會隨之到位， 當一個人健康時，你有一百萬個煩惱；但當你生病時，你只剩下一個煩惱」。

立威廉一家目前移居新加坡，他坦言：只想回到日常生活。（圖／翻攝自IG ＠leonjaywilliams）

立威廉直言，「我希望你試著問自己：如果你只剩下十年的生命，你的首要任務會是什麼？」，他自己回答，「我不再渴望環遊世界、執導或製作一部電影、賺更多錢、買更大的房子或更豪華的車等，出乎意料地，我只是想回到我平常的日常生活，並且透過一起吃頓飯、一起歡笑，來陪伴我的摯愛親人」。他最後跟大家喊話，「我不知道未來會如何，但我珍惜我所擁有的每一天，我只是很高興能夠活在當下。請不要擔心，我目前一切都好，愛你們所有人，很快就會再見到大家！」。貼文曝光後，有許多粉絲、網友陸續留下祝福、打氣「早日康復」、「為你祈禱」、「照顧好自己，請保重」、「加油」。









