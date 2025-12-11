立威廉罹癌「世界崩塌了」 最新發文現身北海道 狀態曝光

立威廉最新發文報平安「感覺好多了」。（圖／翻攝自Leon Jay Williams 立威廉 臉書）

混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇成名，溫暖帥氣形象深植人心。9日在社群平台曝光多張住院照，親自證實罹患甲狀腺癌第二期，接受兩次手術，雖然成功切除腫瘤，但仍需靠藥物控制、定期追蹤，喊吐壓力「我的整個世界都崩塌了」。隨著消息引發大量關注，立威廉今（11日）再度於社群發文，向大家報平安。

立威廉最新臉書發文，澄清先前的住院照片屬於「數個月前的狀況」，目前已經脫離危險期，希望外界不用過度擔心，「在我上一篇文章之後，很多人都以為我現在住院了。我只想再解釋一下，我之前的狀況是幾個月前發生的，現在感覺好多了。」

他也分享了正在北海道旅遊的近照，透露一家人終於能好好放鬆，雖有遇到輕微地震，但並未受到太大影響，「我們現在在北海道的照片，我們終於可以放假休息了！ 除了前幾天晚上有幾分鐘的輕微震動之外，我們沒有受到地震的影響。」

立威廉最新發文曝近況。（圖／翻攝自Leon Jay Williams 立威廉 臉書）

立威廉站在雪地裡，身穿淺藍色保暖厚外套、黑色雪褲，搭配毛絨飛行帽與深色太陽眼鏡，厚實手套，對著鏡頭露出笑容，看上去心情不錯，放鬆又自在地享受旅途。粉絲看到他氣色佳的近況照後，也紛紛留言為他加油打氣。

