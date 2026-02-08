立威廉罹癌2度動刀 挖出11年遺囑重寫：如果我起不來…
【緯來新聞網】男星立威廉當年演出夯具《天國的嫁衣》、《綠光森林》打開知名度，獲得「偶像劇男神的封號，卻在去年發現罹患甲狀腺癌二期，並已2度動刀切除腫瘤。近來他接受訪問，講述自己的抗癌過程，也因此修改11年前準備的遺囑。
立威廉去年診斷出罹患甲狀腺癌二期，並已寫好遺書。（圖／翻攝自leon jay williams 立威廉臉書）
立威廉去年7、8月莫名出現腰酸背痛，透過核磁共振（MRI）詳細檢查，意外發現甲狀腺有3公分的惡性腫瘤，已完成切除，但病情發展快速，術後發現癌細胞有擴散跡象，立刻又進行第2次手術，醫師分別從他體內取出3公分與1.1公分的2個惡性腫瘤。
立威廉近日接受陸媒《瀟湘晨報》訪問，透露年輕時常熬夜拍戲，17小時不休息，11年前已寫好遺書，但確診甲狀腺癌後重新安排遺囑，「如果我起不來，也要確保家人可以永遠被照顧」。
立威廉指出，他目前已99切除腫瘤，但還是害怕擴散，目前在肺部有照出結節，之後需要持續治療、吃藥控制，對於病情的態度依舊樂觀，「該接受治療就治療，平常該做什麼就做什麼，人生嘛不就是如此」。
事實上，立威廉去年12月就提到，當初發現罹癌，他活下去、想要康復的最大動力就是「陪女兒」，既然遇到了就面對，處理所有自認可控的大事，「我沒有掉眼淚，想說要樂觀一點，覺得好好安排剩下的事，不擔心無法控制的，只能去用可以解決的事情，遺產都用好了」。
