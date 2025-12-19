立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因

立威廉以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》等廣受觀眾熟知，近期傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。他19日在好友劉爾金的咖啡廳，談到治療癌症的心路歷程，直言最怕的就是無法陪伴女兒的成長，得知罹癌後寫下了長達4頁的遺書交代後事。

立威廉罹患甲狀腺癌，目前已經治療成功（圖／小娛樂）

立威廉因為背部疼痛前往醫院檢查，不料背部沒什麼大事，核磁共振卻檢查出甲狀腺3公分惡性腫瘤。由於平時生活飲食健康，也無家族病史，他得知罹癌可說是晴天霹靂，但在一陣擔心過後馬上又恢復理性，開始寫遺書交待後事。

事實上，立威廉在女兒剛出生時，就已未雨綢繆寫過一份遺書，整個治療過程，他並沒有哭過，而是選擇樂觀面對，「該安排的都安排好，剩下的就是緣分。」

立威廉脖子上留下長達8公分的術後傷痕。（圖／小娛樂）

後續手術、放療，為避免輻射影響家人，他搬出去自己獨住，也好好思考了自己的人生，了解到，若生命即將終結，他還想做的事，只剩下好好與親友相處，也覺得人生已經過得很幸福，唯一的遺憾，就是怕無法看著女兒長大。

立威廉的女兒雖然年僅10歲，但相當成熟懂事，來醫院探望時，曾畫過一張卡片給他，但他後來告訴妻子，不用再帶小孩來醫院，「她還是小朋友，不想讓她留下太多這樣的記憶。」也感謝陪伴20年的妻子，這段期間承擔照顧小孩，以及85歲母親的重擔。

立威廉許久未在台灣露面，19日在好友劉爾金的貓咪咖啡館與媒體敘舊。（圖／小娛樂）

整個療程，立威廉一共進行2次手術、1次放射治療，第一次手術，還發現癌細胞擴散至淋巴，醫師花了五小時才完成手術；第二次手術則是將甲狀腺完全割除。

目前立威廉已逐漸恢復，第二次手術後一個月便開始運動，醫師也鼓勵量力而為，他也感謝地說，醫師因為知道他的演藝人員身分，脖子上約8公分的手術疤痕縫合得特別漂亮。飲食上也不必特別忌口，只是得要終身服用甲狀腺藥物，觀察五年。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導