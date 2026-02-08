立威廉背痛查出甲狀腺癌！兩次手術認：11年前遺書重寫

男星立威廉去年因甲狀腺癌兩次手術。（圖／翻攝自立威廉 微博）





演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》而擁有高知名度的偶像劇男星立威廉去年公開自己罹患甲狀腺癌二期，並為此動過兩次手術將切除惡性腫瘤，如今都還在持續觀察。近日立威廉接受陸媒訪問時後，也談及自己主要是因腰痠背痛而發現腫瘤，並將11年前的遺書取出修改。

立威廉談及甲狀腺癌時，表示一開始是因腰痠背痛進行MRI核磁共振檢查，醫生談及主要是因年紀增長退化有關，並告訴他甲狀腺又長東西，讓他在疑惑之際，依舊去做了檢查，便發現自己確診了甲狀腺癌二期，他也表示看見報告時候眼前一黑，第一個想法便是：「能不能看到我女兒長大？」

廣告 廣告

在去年7、8月檢查、確診後，立威廉於9月進行手術，取出了3公分與1.1公分的惡性腫瘤，雖然依舊99%切除腫瘤，但之前術後曾發現癌細胞有擴散跡象，因此進行二次手術，如今肺部有發現結節，因此仍需要繼續觀察、吃藥和治療。

立威廉更提及自己11年前依舊寫好遺書，因此確診後就已經將資料翻出來，重新安排遺囑，「如果我起不來，也要確保家人可以永遠被照顧」，而如今面對並且，他態度樂觀，表示：「該接受治療就治療，平常該做什麽就做什麽，人生不就是如此。」



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●嫁具俊曄大S已「吃不下、走不動」韓綜揭他悉心照料

●《粉紅豬小妹》再曝「喬治新設定」 網驚：早埋伏筆

