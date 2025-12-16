立威廉腰痠背痛竟是甲狀腺癌二期 醫曝存活率！喉嚨卡卡不是早期
曾以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍亞洲的混血男神立威廉驚爆罹患甲狀腺癌二期！他近日受訪時透露，在帶家人出國旅遊返家後，因感到腰痠背痛前往醫院檢查，沒想到核磁共振顯示甲狀腺有3公分惡性腫瘤。這個消息如同晴天霹靂，讓他一度陷入恐慌，擔憂無法陪伴年幼的女兒長大。
兩次手術切除腫瘤，肺部結節成隱憂
立威廉隨即進行兩次手術，分別切除3公分及1.1公分的腫瘤，他說，腫瘤99%應已切除。然而，後續檢查發現肺部有結節，讓他擔心癌細胞擴散，目前需定期服藥追蹤，並進行放射線治療。
看更多：甲狀腺癌20年竟復發！放射碘治不了 新標靶藥納健保可接力治療
為了避免輻射影響家人，他甚至搬到空房獨居。面對突如其來的病情，立威廉選擇樂觀面對，但也坦言私人醫院的高昂費用讓他半年內就花費約400萬台幣。
甲狀腺癌分期看年齡，55歲是關鍵
針對立威廉的病情，耳鼻喉科醫師張進芳指出，甲狀腺癌的分期方式相當特殊，是以「55歲」為分界點。若患者年齡在55歲以下，只分成兩期，也就是只要出現轉移（如肺部或骨頭），即被歸類為第二期；若無轉移則為第一期。
但是患者發病時若已超過55歲，則會和一般癌症的分期一樣，依照是否有淋巴或其他轉移，分為一至四期。因此，立威廉被判定為二期，很可能是因為肺部結節被視為遠端轉移。
存活率高別悲觀，台灣病人治療健保有給付
立威廉的報導中並未說明他的甲狀腺癌是哪種，常見的分型包括乳突癌、濾泡癌、未分化癌和髓質癌。張進芳醫師說明，台灣常見的甲狀腺癌90%為「乳突癌」，其次則是濾泡癌約占5%以上，未分化癌和髓質癌雖然極惡性，但是發生率極低，僅占不到5%。
如果是乳突癌或濾泡癌，這類癌症即便到了第二期，存活率仍相當高。第一期的10年存活率高達95%~99%，第二期也有九成以上。即使是第二期有遠端轉移的年輕患者，在接受良好治療的情況下，存活率也能維持在9成以上。
第三期淋巴轉移影響氣管或食道，存活率約7成；到了第4期嚴重擴散，存活率約5成，目前透過標靶治療仍有控制機會，因此立威廉不必過度悲觀，治癒與長期存活的機率非常高。
為何要開兩次刀？手術治療選擇與自費項目全解析
立威廉提到自己經歷了兩次手術，這在甲狀腺癌治療中並不少見。張進芳醫師解釋，臨床上有時為了確診，醫師會先切除單側長有腫瘤的甲狀腺進行病理化驗，一旦術中或術後報告確認為惡性，為了徹底清除癌細胞，就會進行第二次手術將剩餘的另一側甲狀腺切除。
立威廉提到花了400多萬治療，張進芳醫師說，相較之下，台灣的甲狀腺癌患者就幸運很多，國內健保已給付大部分的甲狀腺傳統手術費用，民眾若無經濟餘裕，健保足以負擔基本的治療。
其中有些需自費的項目，包括為避免甲狀腺手術損傷「喉返神經」，可能導致聲音沙啞或發生吞嚥問題風險，許多患者會選擇自費使用「神經監測器」，在術中即時監測神經訊號，大幅降低傷及神經的機率。
此外，傳統手術經皮開刀會在頸部留下一道明顯疤痕，對於年輕女性或重視外觀的患者是一大心理壓力。張進芳醫師分享最近一位20歲的年輕女病患，因擔憂頸部留下5公分以上的傷口而感到焦慮。
後來她選擇自費「經口內視鏡甲狀腺切除術」，器械從嘴巴進入，外觀完全無疤痕，費用約需自費10萬至15萬元；如果選擇更精密的「達文西機械手臂手術」，費用則約在20萬元左右。
看更多：李連杰驚爆「換心復活」？自曝頸部硬塊吃藥無效「這部位」腫塊最危險
術後關鍵治療：碘131治療
立威廉也提到放射治療怕影響家人，選擇住在外面。張進芳表示，手術切除甲狀腺癌後，為徹底殲滅殘留的微小癌細胞，通常會安排「放射性碘（碘131）」治療。這是利用甲狀腺細胞會攝取碘的特性，讓放射性碘集中殺死癌細胞。
治療分為低劑量與高劑量，若需使用高劑量，患者通常需住院隔離1至3天，避免輻射線影響他人。醫師特別提醒，由於輻射會殘留體內，若家中有孕婦或幼童，出院後一周內仍應保持距離，以免影響孩童發育，這也是立威廉選擇獨居的主因。
摸不到的隱形殺手，高危險群檢查攻略
很多人說「喉嚨卡卡是甲狀腺癌徵兆」，張進芳提醒，其實脖子摸到腫塊、喉嚨卡卡發現的甲狀腺癌都不是早期，因為甲狀腺癌早期幾乎沒有症狀，除非腫瘤長在靠近喉結處或體積夠大，一般人很難透過手部觸診發現。
許多患者都是像立威廉一樣，在察覺不適後檢查才發現，都可能已經轉移。張進芳醫師提醒，甲狀腺癌與遺傳有一定關聯，且女性發生率高於男性，若家族中有人曾患甲狀腺癌，或本身屬於高風險族群，應提高警覺。
最有效的篩檢方式是進行「甲狀腺超音波檢查」。這項檢查無輻射、非侵入性且準確度高。一般民眾若第一次檢查結果正常，可每隔一至兩年定期追蹤；若檢查出有結節或腫瘤，則建議縮短至每半年追蹤一次。
目前健保對於經醫師評估有必要的檢查皆有給付，即便自費檢查，費用也僅需數百至一千元以內，是投資健康最划算的選擇。
看更多：「1器官」出問題全身亮紅燈！醫教你觀察3點 盡快察覺甲狀腺危機
◎ 圖片來源／翻攝自立威廉IG
◎ 諮詢專家／張進芳醫師
不能等！「不痛的血尿」更危險 個案40歲金融男一疏忽 需切除攝護腺、膀胱保命
坣娜癌逝 包翠英憂「下一個是我」！6年前三期大腸癌怕復發 醫揭真實存活率
一年救3351個家庭、癌友少花117萬！癌症新藥基金2026年拚百億續命
