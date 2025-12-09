立威廉證實罹甲狀腺癌 社群發文感謝家人陪伴：一切正在好轉

▲ 圖片翻攝自 leonjaywilliams IG

台北市 / 林彥廷 綜合報導

新加坡籍演員立威廉曾演出台劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》、《放羊的星星》等作品而走紅。立威廉今（9）日於社群平台中表示，自己被診斷出甲狀腺癌，在接受治療後一切正在好轉，同時也感謝家人的支持，讓他在過去幾個月保持正向的心態。

立威廉表示，有時候，你以為那些事永遠不會發生在自己身上。只會發生在別人身上，我們也只是聽聽故事而已。但現實是我們每個人，都只是被動地面對那些即將發生的事。

廣告 廣告

立威廉指出，而且多數時候，我們無法控制。能控制的，是我們如何面對。你可以選擇消極放棄；也可以選擇即使痛苦，也要尋找最積極向前的方法。

立威廉提到，幾個月前被診斷出甲狀腺癌，在那段充滿不確定的日子裡，世界瞬間崩塌。當現實逐漸沉澱後，他決定正面迎接一切後果，並踏上讓自己好起來的過程。

立威廉表示，他非常感謝醫學界的科學進步。在經歷了兩次手術、一些放射治療，以及留下了一道有趣的疤痕作為紀念後，一切正在好轉。目前這場戰役算是勝利了，但與癌症的戰爭還沒完全結束。

立威廉指出，每月回診抽血、每天吃藥，已經成為自己新的日常。還在適應中，但很感激親人的支持。家庭真的非常重要。如果沒有太太、母親、女兒和哥哥的支持，不可能在過去這幾個月裡保持這樣正向的心態。同時也謝謝所有關心他、對他展現同情與關懷的朋友們。「Continue on the next page…」。

原始連結







更多華視新聞報導

男星立威廉罹甲狀腺癌二期！ 手術2次醫藥費花400萬

剛經婚變又罹甲狀腺癌 徐若瑄崩潰：怎麼會是我？

女性好發甲狀腺癌 千分之一大於男性萬分之一

