立威廉開刀完「沒清乾淨」一週做二次手術！1 部位被切了：無法吃外食

新加坡的男星立威廉演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇成為代表作，讓人印象深刻，日前他宣布得到甲狀腺癌，所幸目前已經幾乎治癒。今（19）日他舉辦媒體茶敘，這是他痊癒後首度公開露面，他表示前後一共住院三次，還在一週之內動了兩次手術，身體的一個部位不小心被切到，還讓他飲食出問題。

立威廉透露在第二次手術時，醫生不小心切到「乳糜管」，讓身體一度出現嚴重限制，「醫生跟我說，盡量不能吃任何有脂肪的東西，都要零脂。」有一段時間只能喝果汁、脫脂牛奶、喝水，外面任何東西幾乎都有0.1的脂肪都不能碰。為了恢復，他住院三次、兩次開刀、一次放射治療，前後歷時約兩個月。

立威廉坦言，那段時間心理壓力非常大，「一個禮拜內做兩次手術，第一次醒來我就問醫生『一切好了嗎？』結果他說『下禮拜再來一次』，那種感覺真的很恐懼。」他形容整個禮拜都活在害怕中，「會覺得是不是越來越嚴重。」

立威廉還進行了放射治療，醫生建議避免接近小孩，他甚至暫時搬到空屋獨自生活一週，「主要是為了保護女兒，能保護他們我就保護。」那段時間每天只能靠視訊聯絡家人，「自己一個人在醫院、在空屋，真的會想很多事情」，他表示剛開完刀本來傷口很深，一開始連頭都不能仰，現在傷口有淺一點，傷口仍然貼著美容膠帶，要盡量避免太陽跟多擦防曬。

立威廉也感謝家人全力支持，「我太太那段時間真的很辛苦，要照顧我、照顧我媽媽、還要顧小孩，但她完全做到位，我真的很感謝她，也很感謝我媽媽。」他也表示一開始也不太清楚乳糜，「叫Chyle，聽到英文我才知道中文是什麼」，他表示現在的自己已經百分百恢復，「希望大家不要為我擔心，我想要帶更多作品給大家看。」

