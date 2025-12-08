立威廉驚傳罹癌！半年花400萬治療 現況曝光
約20年前在《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇中，以王子高雅形象走紅的男神立威廉，近年已逐漸淡出螢光幕，不過今（8）日卻傳出，49歲的他罹患甲狀腺癌二期，已進行2次手術、切除99%的腫瘤，目前仍持續追蹤治療中，立威廉表示，會樂觀地看待病情，該接受治療就治療。
據《聯合報》報導，立威廉在今年7、8月感到腰痠背痛，到醫院檢查後，醫師建議坐全身健康檢查，透過核磁共振（MRI）發現，他的甲狀腺有3公分的惡性腫瘤，經過評估，於9月接連進行2次手術，分別取出3公分及1.1公分的腫瘤。
立威廉表示，目前已經切除99%的腫瘤，但仍要持續追蹤治療，也因為擔心放射治療的輻射會影響到家人，立威廉還特別搬到別的地方自我隔離，也因為入住私人醫院，這半年來的醫療費高達新台幣400萬元。
立威廉回憶，當初看到罹癌的檢查報告，只覺得天要塌了，甚至害怕不能看到女兒長大，歷經一連串的手術與治療，他開始轉變心態，樂觀接受需要一輩子追蹤的病情，該治療就治療、該做什麼就做什麼，「人生嘛！不就是如此。」
