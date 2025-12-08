立威廉驚曝罹患甲狀腺癌二期 砸400萬2次開刀續命

立威廉驚爆罹癌。（圖／翻攝IG／立威廉、報系資料照）

新加坡男星立威廉以《天國的嫁衣》《綠光森林》等偶像劇在台灣走紅，健康、陽光形象深植觀眾心中。然而他於8日透露，今年8月確診甲狀腺癌第二期，消息震驚外界。他坦言得知報告當下只覺眼前一黑，甚至悲觀思考「能不能看到女兒長大？」情緒一度陷入低谷，也讓他翻出10年前擬好的遺書重新檢視所有安排。

據《中國時報》報導，立威廉表示，當時一家人從印尼離島旅遊返新加坡後，他出現腰痠背痛等不適，初步檢查未發異狀，因醫師建議便接受全身健康檢查。透過核磁共振檢查竟意外發現甲狀腺有一顆3公分惡性腫瘤。

為此，他於9月進行兩次手術，先後切除3公分與1.1公分腫瘤；術後一個月，他再度住院5天接受放射治療。由於全程在私人醫院治療，3次住院累計醫療費用約新台幣400萬元。

立威廉指出，目前腫瘤已切除約99％，但仍需留意是否可能擴散，尤其肺部檢查出現結節，需要定期追蹤與治療，並須持續服藥控制。他回憶，自己在女兒出生後便曾聘請律師撰寫遺書，此次罹病讓他再度審視人生，「如果真的發生什麼事，一定要先幫老婆、女兒、媽媽處理好，這一定要先準備好。」語氣流露對家人的深切牽掛。

