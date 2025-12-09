立威廉驚爆罹甲狀腺癌！砸400萬動刀2次急救命

曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇走紅的49歲新加坡男星立威廉，近日證實罹患甲狀腺癌二期。

今年7、8月他帶家人到印尼離島旅遊，返回新加坡後出現腰酸背痛症狀，經全身健康檢查及核磁共振檢查後，發現甲狀腺有3公分惡性腫瘤。

立威廉於9月進行2次手術，分別取出3公分及1.1公分腫瘤。他表示目前99%腫瘤已切除，但肺部照出結節，後續仍需追蹤治療，每月需服藥控制。

由於住私人醫院，半年醫療費用約400萬元台幣。經紀人透露，立威廉第一次手術時還能享用龍蝦牛排等高檔餐點，但第二次手術後只能以流質清淡飲食為主，兩次手術消瘦3公斤。

高雄榮民總醫院醫學科主任諶鴻遠指出，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，每年新增約5000例，女性發生率為男性3倍，好發於20至30歲及50歲以上兩個年齡層。甲狀腺癌初期幾乎無症狀，當病人感覺喉嚨吞嚥有異物感或聲音沙啞，通常已是中晚期。

諶鴻遠說明，甲狀腺癌第一期腫瘤局限於腺體內，10年存活率達95%至99%；第二期淋巴受些許影響，治療良好下存活率可維持九成；第三期淋巴轉移影響氣管或食道，存活率降至七成；第四期若嚴重頸部淋巴及遠端轉移，存活率不到五成。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，甲狀腺癌依病理診斷可分為乳突癌、濾泡癌、髓質癌、未分化癌及淋巴癌等類型。

超過八成為乳突癌，好發於20至45歲女性，其次為濾泡癌約佔一成。這兩種類型若早期診斷治療，10年存活率可達90%至95%。

台灣癌症基金會指出，甲狀腺癌發生原因尚未確定，但已知5大誘發因素包括兒童或青春期接受頭頸部放射線治療、家族遺傳、橋本氏甲狀腺炎、長期暴露輻射環境及碘缺乏。

演藝圈包括徐若瑄、馮提莫、寶媽王美華、鶴The Crane等藝人都曾罹患甲狀腺癌，其中鶴The Crane年僅19歲便罹癌，10年後再度復發動手術。

面對需終身追蹤的病情，立威廉保持樂觀態度表示，該接受治療就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生不就是如此。

