立威廉49歲罹甲狀腺癌 曝最大恐懼「世界幾乎崩塌」

49歲的昔日偶像劇男神立威廉曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》爆紅，媒體報導寫他今年被診斷罹患二期甲狀腺癌；對此本人在社群發出英語長文回應了。

節錄整理其中內容，立威廉用英文寫道：「幾個月前，我被診斷出罹患甲狀腺癌，在最初面對不確定的那段日子裡，我的整個世界幾乎崩塌。當現實逐漸明朗之後，我決定用正向的態度去面對後果，也一步一步走過『變得好起來』的過程。」

「我非常感謝醫療科學的進步。歷經兩次手術、一些放射治療，再加上一道作為『紀念品』的疤痕之後，情況正逐漸好轉，這一仗暫時算是贏了，但與癌症的戰爭，仍尚未真正結束。每個月回診抽血檢查、終生每天服藥，已成為我現在生活的新日常。」立威廉形容。

立威廉更說：「我最大的恐懼，是可能再也看不到女兒長大。我也不願意讓85歲的母親替我擔心。在她這個年紀，本不該再為任何事煩憂了。」「此外，對於一個平時有規律運動的人來說，無法活動，本身也是極大的挑戰。但當你下定決心，人體的適應能力真的令人驚訝。」

「對我而言，那些原本以為很重要的『人生清單』全都消失了。我不再渴望環遊世界、執導或製作電影、賺更多錢、也不再追求更大的房子或更豪華的車子。出乎意料地，我只想回到原本規律的生活，和我所愛的人一起吃頓飯、笑一笑。」同時，立威廉最後則說：「請放心，目前我一切都好。愛你們，也很快就會再見到大家。」

