立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌

Uber執行長Dara Khosrowshahi首度訪台。（蔡明亘攝）

「外送專法」已通過立法院委員會初審，Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）11日受訪表示，新法規勢必增加成本，未來考慮每筆外送費可能增加逾20元，形同打臉勞動部長洪申翰日前稱消費者不必擔心外送會漲價的說法。全國外送產業工會理事長陳昱安指出，外送產業要的是公平，業者面對規範便製造恐慌，更凸顯立法的必要性；中華民國全國總工會呼籲，外送平台應停止以「漲價、掉單」干擾立法程序。

庫斯洛沙希指出，條文定義每筆訂單為一取件點與一送達點，現行訂單密集區常見的疊單方式，可提升外送效率，恐不復存在，將對外送員、商家及消費者產生全面影響，消費者相對要付出更多成本，商家餐點無法更有效率送達，外送員收益可能減少，影響深遠且擔憂變惡性循環。

「成本原本就不可能由平台全額吸收」，消基會執行董事徐則鈺認為，勞動部的計算方式是因平台宣稱的平均報酬超過專法所訂的最低工資1.25倍，才認為不致於漲價，消基會也會憂心外送專法上路因此衍生的成本平台不可能會吸收，無論是反映到外送費用或增加抽成比率，最後還是要由消費者負擔。

全國外送產業工會說，《外送專法》要求「每筆訂單必須單獨計算報酬」是防止平台利用疊單剋扣外送員報酬，只要平台願意支付每筆訂單應有的報酬，疊單依然可以存在。產業工會理事長陳昱安指出，外送產業要的是公平，不是讓平台透過壓低外送員報酬創造表面上的效率，平台如今面對明確規範便開始製造恐慌，更凸顯立法的必要性。

中華民國全國總工會呼籲，外送平台應停止以「漲價、掉單」製造恐慌干擾立法程序，工會願在法案通過後與平台持續對話，平台必須正視其企業責任，而不是僅以效率與獲利為唯一考量。