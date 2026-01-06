立德董座父子疑盜賣公司上億元股票！ 檢調兵分12路搜索、傳10被告

立德前總經理涉犯證交法遭搜索約談。（圖／翻攝畫面）

上市公司立德電子（3058）時任包姓總經理未經核准，賣出公司持有未上市的股票500萬股、950萬股，後經會計師查帳後發現。台北地檢署今（1月6日）指揮法務部調查局兵分12路搜索被告住所等地，並通知10人到場查證，全案將朝向證券交易法特別背信、財報不實等罪進行偵辦。

時任包姓總經理和時任財務主管吳女分別於2023年以及2024年間未依公司正常控制程序，賣出未上市的股票500萬股給萊力公司，700萬股給萊力公司時任廖姓負責人，並相繼獲利約7000萬餘元以及逾億元的金額。然而，這2筆獲利卻沒有回到公司，且賣出以後也未在財報中揭露，最後在會計師查帳以後才被發現，涉犯違反證券交易法。

台北地檢署今日指揮法務部調查局臺北市調查處機動站，持法院核發之搜索票，搜索包姓被告等10人之住居所及立德公司、萊力公司等共12處所，並通知10人到場查證，10名被告中除了包男以及吳女外以及買股的萊力公司前廖姓負責人外，包男父親即立德董事長也因財報須經由他簽名而被列入被告。

2025年4月10日立德召開記者會說明，會計師在進行2024年的財報查核時，發現公司股票短少950萬股，經查以後發現是本公司售出未上市櫃股票後，高階經理人漏列所致，並解釋950萬股款共計台幣1億19萬8500元，業已於114年3月全額匯入本公司帳戶，同時也將該高階經理人調整為非主管職，記2大過。

當時立德也有發現公司內部2023年有未依公司正常控制程序處分該未上市櫃股票500至660萬股且未入帳及未收回款項等情事，並強調已經委請律師釐清，並將依循法律程序保障公司股東權益。

