立德電子前總經理涉侵吞破億資金！今晨4百萬交保

電動車充電大廠立德電子，爆出高層涉嫌私售公司股票弊案，前總經理包效禹涉嫌與財務主管吳敏娟聯手，在未經董事會同意下處分未上市櫃股票，金額近2億元，台北地檢署今（7日）凌晨依違反《證券交易法》諭知包效禹以4百萬元交保，包效禹的父親，現任董事長包忠詒則以1百萬元交保，父子倆都被限制出境跟出海。

台北地院。 （圖／Googlemap）

立德電子創立於1970年，早期以提供電源供應器核心零組件變壓器為主，後來轉型為專業交換式電源供應器製造商，變壓器製造仍為產品主線之一。該公司於2002年掛牌上市，近年積極投入電動車充電系統及高功率儲能系統等新興領域的發展。此次弊案對公司聲譽造成重大衝擊，後續發展備受關注。

廣告 廣告

2025年3月，立德電子因會計師查帳時發現股票異常交易，在發布重大訊息前回購950萬股，並重編財報，包效禹隨即辭職。同年5月14日，立德電子正式發布重訊表示：「112年度及113年度因高階經理人違反內部控制制度之規定處分未上市上櫃股票，故予以重編或更正其影響財務報告。」

檢方調查發現，包效禹與吳敏娟涉嫌於2023年間，在未經公司正常程序及董事會決議的情況下，私下將立德持有的未上市櫃公司股票500萬股售予萊力國際商務公司，交易金額約7000餘萬元。隔年2024年，兩人再次以相同手法出售同一家公司股票約950萬股給萊力國際負責人廖蒲爵，價格達1億餘元。

由於立德電子為上市公司，處分資產卻刻意未在財報中揭露，且股金流向不明，加上財報需由董事長包忠詒簽名，調查局懷疑其中涉及套利弊端及證交法特別背信等罪嫌。昨日調查局兵分12路搜索，約談10人到案，並查扣公司財會傳票、營收財報等相關證物。

同案遭約談的吳敏娟以100萬元交保、萊力國際負責人廖蒲爵以80萬元交保，兩人均限制出境出海。立德電子財務長陳永松、包忠詒之子包效稷、媳婦成偌安、財會專員黃韋萍均以20萬元交保。另外，萊力國際職員陳均翰、邱琡玲各以15萬元交保，其中邱女因覓保無著，改為限制出境出海。

延伸閱讀

五楊高架桃園段火燒車！ 轎車被火吞噬駕駛驚險逃生

尿檢陽性疑吸毒？軍人喊冤「感冒藥」 罪嫌不足不起訴

影/桃園中埔國小前汽車暴衝撞6騎士！駕駛竟稱「誤觸油門」