立德電子前總經理涉私賣股票吞上億！檢調12路搜索 現任董座也被傳喚

▲立德電子前總經理涉嫌擅自出售公司投資持股，超過1億7千餘元款項未入公司帳也未揭露於財報，檢調發動搜索傳喚。（示意圖／翻攝自Pixabay）

電源供應器廠立德電子（3058）包姓前總經理與吳姓前財務主管等人，涉嫌未經公司內部程序，擅自處分2023年、2024年各500萬股、950萬股公司持有投資之未上市公司股票，所得未入帳公司也未依法揭露於財報，涉犯違反證券交易法特別背信、財報不實等罪。檢調6日兵分12路發動搜索，傳喚包姓董事長、包姓前總經理及吳姓前財務主管等共10人到案。

成立於1970年間的立德電子，原從事生產陶瓷電容器及音響業務，1973年間改專營音頻變壓器生產，1982年間投入電源供應器生產，在美國、日本都有行銷據點。2024年間擴大發展LED、電動車充電站產品，並跨足LED燈泡製造。

2025年5月14日，立德發布重大訊息，重編2024年第2季及第3季合併財報，並更正2023年第3季合併財報，以及2023年、2024年度個體及合併財報。顯示公司高階經理人違反內控制度規定，未如實登載公司投資之未上市櫃公司2023年配發的股票股利，並私自處分該股票500萬股，未將交易入帳且未收回7000萬餘元款項。另也漏未入帳其於2024年間，陸續處分公司所持有，未上市櫃公司股票之交易紀錄，處分股數共950萬股，應收出售證券款約1億餘元。直至會計師查帳才發現有股票短少情形。

檢調追查，重訊中提及的高階經理人即包姓前總經理、吳姓前財務主管等人，涉嫌未經公司同意，將公司持有的未上市櫃公司股票賣給萊力國際商務公司，所得證券款至會計師發現後，也僅歸還2024年的1億餘元。

台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處機動戰兵分12路，搜索立德電子、萊力國際商務等處，傳喚包姓前總經理、吳姓前財務主管等10人到案，現任董事長也被以嫌疑人身份傳喚到案，全案朝涉犯證交法特別背信、財報不實等罪偵辦，將移送北檢複訊。

