立德電子前老總偷賣1.7億股票、董座父涉簽不實財報 檢調約談父子等10人

台北地檢署。呂志明攝



電源供應器大廠立德電子(3058)前包姓總經理及吳姓財務主管，在未經公司同意下，私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及廖姓董事長，2年內共賣出1450萬股、金額逾1.7億元，且未將賣股票的資訊揭露在公司財報，包姓總經理的父親、立德公司董座疑似知情，直到會計師查帳才發現公司的股票短少。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王繼瑩，今(1/6)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索立德、萊力2家公司及包姓父子等住居所共12處地點，同時以被告身分通知包姓父子、吳姓財務主管及萊力公司廖姓董座共10人到案，全案朝違反《證券交易法》特別背信、財報不實等罪嫌方向偵辦。

廣告 廣告

去(2025)年5月13日，股票上市公司立德電子突然發布重訊，公司包姓總經理辭職，且為使公司營運管理維持順暢，由包姓董事長暫行代理總經理職務。隔(5/14)日傍晚立德再度發布重訊，公告立德公司重編第2季及第3季合併財務報告，以及更(補)正2023年度及2024年度個體及合併財務報告、2023年第3季合併財務報告。

為何要更(補)正財報，重訊揭露因為高階經理人違反內控制度規定處分公未上市上櫃股票，其中2023年私自處分公司持有投資未上公司股票500萬股，且未將交易入帳且未收回款項，這個部分立德表示已委任律師釐清相關事實並循法律程序對該經理人提出相關訴訟，維護公司權益。

另外，2024年該名高階經理人處分公司持有投資未上公司股票950萬股，這個部分雖未入帳，但相關交易已於2024年合併財務報告認列，且出售證券款也在公司董事會通過2024年度合併財務報告前全數收回。而這名高階經理人就是已辭職的包姓總經理。

檢調查出，2023年間立德包姓總經理與公司吳姓財務主管，在未經公司程序，將公司投資的未上市櫃股票500萬股出售給萊力國際商務公司，交易所得7000餘萬未入公司帳。2024年再將公司投資的未上市櫃股票950萬股，出售給時任萊力公司廖姓董事長，逾億元的交易所得也未入公司帳，且這2次的交易都未揭露在立德公司財報，立德董事長也是包姓總經理的父親，卻在財報上簽名。

直到會計師查帳發現公司股票減少，才查出是包姓總經理所為，立德雖亡羊補牢，火速將包姓總經理解職，同時更(補)正公司財報，但包姓總經理及吳姓財務主管及時任萊力公司廖姓董事長等人的行為，已涉犯《證券交易法》特別背信，立德包姓董事長疑涉犯財報不實罪。

更多太報報導

2016年首現病徵！朱天文曝侯孝賢失智後近況 「一場漫長的告別」

「九段線」再惹禍！Netflix越南下架《驕陽似我》 中媒喊「文化歸文化」

美突擊委內瑞拉、接管石油業早有跡象？WSJ獨家：川普一個月前就暗示業者「做好準備」