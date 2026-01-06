立德電子爆掏空 總座兒賣股 董座父簽不實財報

上市公司「立德電子」前總經理包效禹涉嫌盜賣公司持有的未上市櫃股票，卻未在財報上揭露，擔任立德董事長的包男父親包忠詒，仍簽核不實財報內容。台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處搜索約談包氏父子等10名被告。（本報資料照片）

檢調獲報，上市公司「立德電子」前總經理包效禹涉嫌於民國112年、113年間未經公司合法程序，分別盜賣公司持有的未上市櫃公司股票，獲利近1億7000萬元，卻未在公司財報上揭露，擔任立德董事長的包男父親包忠詒，仍在不實財報內容簽核，涉嫌違反《證交法》特別背信、財報不實等罪。檢調6日兵分12路搜索包氏父子等10人住居所及立德公司、萊力國際商務公司，並約談包氏父子、前立德電子財務主管吳敏娟、前萊力公司負責人廖蒲爵10名被告到案。

檢調調查，時任立德電子總經理包效禹，指示公司財務主管吳敏娟，未經公司合法程序，於112年盜賣公司持有的500萬股的未上市櫃公司股票給萊力公司，獲利7000多萬元。另在113年盜賣950萬股的未上市櫃公司股票給萊力公司時任負責人廖蒲爵，獲利近億元，涉嫌掏空背信。事後包、吳未在立德112年、113年度財報上揭露此事，擔任立德董事長的包男父親包忠詒，卻仍在財報上簽核，涉嫌財報不實。

事後因會計師查帳發現立德公司短少持有500萬股、950萬股的未上市櫃公司股票，卻未在財報上揭露，致立德公司虧損，提出查核報告。包效禹知悉即回補950萬股的資金，立德公司114年5月13日先撤換包效禹總經理職務，由董事長包忠詒兼任總經理。

立德公司並於114年5月14日發布重訊，揭露高階經理人違反內部控制制度規定，處分未上市上櫃股票，重編合併財務報告，補正112年度及113年度個體及合併財務報告、112年第3季合併財務報告。檢調6日展開偵辦，發動搜索約談行動，全案依違反《證交法》特別背信、財報不實等罪嫌偵辦，晚間包忠詒、廖蒲爵等人移送北檢複訊。