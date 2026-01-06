立德電子股票遭盜賣1.7億 檢調搜索約談10人

檢調單位高度重視。（圖／翻攝自Google maps）





資深電子廠「立德電子」近期爆發嚴重的家族內控危機。前總經理涉嫌瞞著公司與董事長父親，私自賣掉大筆持有的股票並獲利上億元，甚至連財報都疑似作假，直到會計師查帳才讓真相浮出水面，犯案過程宛如電影情節。

前總經理涉嫌盜賣公司資產

檢調單位初步調查發現，立德電子前總經理包男涉嫌在民國112年與113年間，跳過公司合法的核決程序，指使吳姓財務主管私自處分公司資產。包男先後將公司持有的500萬股及950萬股未上市櫃股票，轉賣給萊力國際商務公司及該公司負責人，兩次非法交易分別獲利7000多萬元及近1億元台幣，合計金額接近2億元，但相關所得未依規定入帳，疑似流向私人口袋。

查帳意外揭露黑幕

這起嚴重掏空案之所以曝光，是因為會計師在後續查核財報時，發現立德持有的未上市櫃股票數量出現驚人短少，但帳面數字卻完全對不上。更啟疑竇的是，擔任董事長的包男父親，仍在這些不實的財報上簽核，被懷疑可能知情不報或是監督嚴重失職。

包男在東窗事發後，雖緊急回補了950萬股的資金，並在114年5月配合公司重編各季度財報，但仍難逃法律責任。

檢調查扣證物展開約談

檢調於今（6）日兵分12路展開大規模行動，全面搜索包氏父子的住居所以及立德電子、萊力公司等地。本次行動一共約談了包氏父子、前財務主管吳女及萊力公司前負責人廖男等10名被告到案。全案目前正朝向違反《證券交易法》中的特別背信罪及財報不實等重罪方向偵辦。

