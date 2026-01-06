立德高階主管偷賣股票涉背信 董座包忠詒父子3人列被告移送複訊

立德電子董事長包忠詒及其子、前總經理包效禹、協理包效稷，因涉及證交法，父子3人在昨(1/6)日深夜移送北檢偵辦。呂志明攝



電源供應器大廠立德電子(3058)於2023年、22024年間，有高階經理人私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及其時任董事長廖蒲爵，2年內共賣出1450萬股、金額逾1.7億元，直到會計師查帳才發現弊端。檢調昨(1/6)日發動搜索，同時以被告身分傳喚立德電子董事長包忠詒，以及其子、立德前總經理包效禹、協理包效稷，公司財務主管吳敏娟、萊力前董座廖蒲爵等10名到案。

經檢察官偵訊後，認為萊力國際商務前董座廖蒲爵，涉犯《證券交易法》特別背信等罪，諭知80萬元交保，並限制出境出海。立德協理包效稷涉犯《證券交易法》內線交易罪，諭知20萬元交保。涉案的立德及萊力公司員工共5人，各以15萬至20萬元交保。至於包忠詒、包效禹、吳敏娟等3人，則仍由檢察官漏夜偵訊中。

立德電子前總經理包效禹。呂志明攝

去(2025)年5月13日，股票上市公司立德電子突然發布重訊，公司總經理包效禹辭職，且為使公司營運管理維持順暢，由董事長包忠詒暫行代理總經理職務。隔(5/14)日傍晚立德再度發布重訊，公告立德公司重編第2季及第3季合併財務報告，以及更(補)正2023年度及2024年度個體及合併財務報告、2023年第3季合併財務報告。

立德電子董事長包忠詒。呂志明攝

為何要更(補)正財報，重訊揭露因為高階經理人違反內控制度規定處分公未上市上櫃股票，其中2023年私自處分公司持有投資未上公司股票500萬股，且未將交易入帳且未收回款項，這個部分立德表示已委任律師釐清相關事實並循法律程序對該經理人提出相關訴訟，維護公司權益。

另外，2024年該名高階經理人處分公司持有投資未上公司股票950萬股，這個部分雖未入帳，但相關交易已於2024年合併財務報告認列，且出售證券款也在公司董事會通過2024年度合併財務報告前全數收回。而這名高階經理人就是已辭職的總經理包效禹。

立德電子財務主管吳敏娟。呂志明攝

檢調查出，2023年間，時任立德總經理包效禹與公司財務主管吳敏娟，在未經公司合法程序，將公司投資的未上市櫃股票500萬股出售給萊力國際商務公司，交易所得7000餘萬未入公司帳。2024年再將公司投資的未上市櫃股票950萬股，出售給時任萊力公司董事長廖蒲爵，逾億的交易所得也未入公司帳，且這2次的交易都未揭露在立德公司財報，立德董事長也是包效禹的父親禹忠詒，卻在財報上簽名。

萊力國際商務公司負責人廖蒲爵。呂志明攝

直到會計師查帳發現公司股票減少，才查出是包效禹所為，立德亡羊補牢，火速將包效禹解職，同時更(補)正公司財報，不過包忠貽、包效禹、吳敏娟、廖蒲爵等人的行為已涉犯《證券交易法》特別背信及財報不實等罪。不僅如此，檢調還發現包忠詒的另1名兒子、立德協理包效稷疑涉犯《證券交易法》內線交易罪。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王繼瑩，昨(1/6)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索立德、萊力2家公司及包忠貽父子3人等住居所共12處地點，同時以被告身分通知包忠詒父子、立德財務主管吳敏娟、萊力公司前董座廖蒲爵共10人到案，全案朝違反《證券交易法》特別背信、財報不實、內線交易法等罪嫌方向偵辦。

