立德高階主管涉偷賣股票 董事長100萬交保、前總經理400萬交保
〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，上市公司立德電子(3058)有高階經理人，涉未經公司程序出售公司所持有的未上市櫃股票，經統計，2023年出售持股約500萬股，交易金額高達7千多萬，2024年出售950萬股，金額1億餘元(此部份事後已回補)，不僅未將交易入帳且未收回款項，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分10路發動搜索，凌晨訊後諭知立德電子董事長包忠詒100萬元交保、立德電子前總經理包效禹400萬元交保，2人均限制出境出海。
同案其他被告，購買股票的萊力國際商務公司前負責人廖蒲爵80萬元交保、立德電子女財務主管100萬元交保，2人亦限制出境出海；包忠詒另一名兒子立德協理包效稷20萬元交保，其他被告以15萬元至20萬元不等金額交保，有一人因覓保無著改為限制住居及限制出境出海。
立德電子創立於1970年，在2002年公開掛牌上市，初期以生產音頻變壓器與薄膜電容為主，後轉型成為專業交換式電源供應器製造商。
據了解，本案源於去年3月間，會計師查核立德電子2024年度財報時，發現未上市櫃公司持股數量短少950萬股，經立德電子內部擴大清查，發現2023年也有相同情形，有高階經理人處分公司未上市櫃股票約500萬股。
立德電子於去年4月發布重訊揭露此事，5月13日再發布重訊指總經理包效禹辭職，隔日又發重訊指，高階經理人處分公司持有的未上市櫃股票950萬股，應收出售證券款共計1億19萬8500元，其應收出售證券款已於公司董事會通過2024年度合併財務報告前全數收回。
檢調調查，立德電子高階經理人涉未經公司程序，於2023年及2024年間，分別出售公司所持有的未上市櫃股票給萊力國際商務公司及廖蒲爵；經統計，2023年出售持股約500萬股，交易金額高達7千多萬，2024年出售950萬股，金額1億餘元，不僅未將交易入帳且未收回款項。
檢察官王繼瑩昨指揮台北處持法院核發的搜索票兵分10路搜索立德電子及萊力公司等處，並約談包效禹、包忠詒、吳敏娟、廖蒲爵等10人，全案朝證券交易法特別背信、財報不實等罪嫌偵辦。
