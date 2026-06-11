立志從醫與追夢輝達的武陵學子分享讀書心法

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115學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，桃園市武陵高中學生賈本旭(左起)、趙崇安等人表現亮眼。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕115學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，桃園市武陵高中學生表現亮眼，其中，錄取台灣大學醫學系的趙崇安說，他因先天性心臟狀況，從小就需固定到醫院回診，為此，早已立定從醫及研究的目標，希望能像醫師細心照顧他一樣，未來也當個可以幫助別人的醫師。

趙崇安以89級分的優異成績錄取台大醫學系，師長們都非常開心，趙崇安分享讀書秘訣是「上課認真聽」，他說，上課過程專心學習，相較於自己啃書本的效率高出許多，所以他每天返家讀書的時間都能較其他同學短，甚至不須熬夜，搭配制定學習進度計畫、參加奧林匹亞等賽事培養抗壓力，就能拿到好成績。

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錄取台大電機系的賈本旭說，受到從事伺服器工程師工作的父親影響，一直很嚮往利用數理能力設計出可以服務民眾的軟硬體等相關工作，所以在讀書時專注在培養邏輯、分析等能力，有時為了鑽研單一算式，甚至到了深夜或凌晨，才驚覺時間已經過這麼久了，希望未來能在電機系學習更多，厚植進入夢幻企業「輝達」服務的實力。

高中3年級期間，已在台大數學系預修14學分課程的陳柏睿如願經由特殊選才錄取台大數學系，他說，熱愛數學，未來希望能朝著學術路線前進，從事大學教授一方面教學、一方面研究數學，讓自己每天能夠都跟熱愛的微積分、線性代數、分析導論在一起。

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