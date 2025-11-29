立志「把台灣的樹種回來」 文總《匠人魂》探尋作家吳晟「植」人精神

文化總會出品《匠人魂》24日正式推出全新集數「種樹的詩人」，要帶領觀眾跟著這位現年81歲的國寶級作家，一同書寫對腳下土地的承諾。（圖片來源／文化總會供）

生平著作無數，更曾獲行政院文化獎、吳三連文學獎、台灣文學獎等獎項肯定，台灣鄉土文學中的代表作家吳晟這次不談創作與文本，而是挽起袖子，種下一棵又一棵的樹。文化總會出品《匠人魂》24日正式推出全新集數「種樹的詩人」，要帶領觀眾跟著這位現年81歲的國寶級作家，一同書寫對腳下土地的承諾。

吳晟家族世代定居於彰化溪州圳寮村，滋養當地的莿仔埤圳，是台灣第一條官設埤圳，引入了濁水溪富含有機質的河水，使這片獲得澆灌的黑色沃土也被稱作「烏金」。自小陪伴務農的母親守著兩頃田地，田園與庭院的大樹成為了他記憶的起點，也是其畢生作品的創作來源。吳晟也以行動實踐對土地的熱愛，從平地造林到復育原生種，期許能把屬於台灣的樹「種回來」。

在1999 年母親過世後，吳晟與兄弟姊妹決定將家中田地改為樹園，更於林務局推動平地造林時申請該計畫，並種下更多原生樹種。園區中主要栽植「烏毛雞黃牛」──烏心石、毛柿、雞油、黃連木與牛樟等台灣平地闊葉一級木，搭配台灣肖楠、苦楝與土肉桂等原生樹種。樹園名稱「純園」，取自其母親之名「陳純」，也象徵她常掛在嘴邊的：單純尚好。

吳晟長年無償將純園的樹木移植至社區，適逢溪州鄉第三公墓因土葬率下降而荒廢，他結合赴美時對當地墓園佈滿綠植的觀察，積極推動公墓公園化，並在地方與民間的協力之下於2014 年完成改造。面對近年來環境的變遷，吳晟堅信植樹能縮短人與自然的距離，而純園在以自然的方式管理之下，吸引了近五十種鳥類與特有種野生動物棲息，讓森林成為人們生活中的一部分。

自 1970 年代起，吳晟書寫土地變遷，也投入多項環保行動，今年出版的《愛・樹・無可取代》，集結了他四十年來對樹木的觀察與心得，他笑稱或許是自己的「封言之作」。開始種樹至今近三十年，種下了五千餘棵台灣原生樹種，而隨著年歲漸長，如今吳晟只盼能把先人砍掉的樹補種回來，並以一生實踐與樹相伴的願景。

十年成樹，百年成材。文總《匠人魂》第59集「種樹的詩人」，特別與擅長以鏡頭訴說永續議題的盧建彰導演合作，並隨著吳晟老師的腳步走訪其所深愛的家園與樹林，捕捉詩人種樹的勤懇背影與對腳下土地的期盼。影片於2025年11月24日早上8點，在文總FB、YouTube及IG首播，邀請觀眾一起在這座美麗島嶼上，為後人留下一片林蔭。

