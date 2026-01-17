立憲民主黨、公明黨共組「中道改革連合」！對抗高市早苗執政聯盟

日本在野黨「立憲民主黨」與「公明黨」16日宣布組成新的中間派政黨「中道改革連合」。圖由左至右為野田佳彥、齊藤鐵夫。（圖／翻攝自新華社）

日本在野黨「立憲民主黨」與「公明黨」16日宣布組成新的中間派政黨「中道改革連合」（簡稱中道），以在即將到來的眾議院大選中，主動出擊對抗日本首相高市早苗率領的保守派執政聯盟。

據日本現存歷史最悠久的英文報紙《日本時報》報導，立憲民主黨黨魁野田佳彥於15日宣稱，「我們希望將現任政府逼到牆角並贏得勝利，在當前日本的政治環境中，結集中間派力量，對抗政治中的右傾化與誇飾性的民族主義論述，是極為重要的。」

然而，實際情況卻更像是1場防禦戰。2黨正面臨支持率下滑、選民基礎萎縮的困境，同時日本政壇也出現重新洗牌：極右翼的「日本維新會」取代了公明黨，與「自民黨」組成執政聯盟；隨後高市早苗又突如其來地宣布提前解散眾議院、舉行大選，讓這2個在野黨措手不及。

立憲民主黨與公明黨在半年前還在參議院選舉中互相角力，如今他們不得不坦承，若無法暫時擱置彼此差異、組成新政黨，2黨恐怕已無生存空間。對前者而言，這項布局是在去年7月參議院選舉表現不佳後逐步成形的。自從公明黨於去年10月退出執政聯盟後，立憲民主黨便開始審慎推進這項「總體藍圖」。

野田佳彥在15日的黨內會議中表示「我們私下已討論了一段時間，這並非一夕之間發生的。」立憲民主黨如今寄望，這項新的結盟關係能吸引溫和派選民，這些選民對高市早苗領導的自民黨以及日本維新會的極右翼保守派路線心存疑慮。

長期以來，立憲民主黨的政黨支持率始終低迷。去年11月，也就是自民黨與日本維新會正式結盟後的1個月，該黨在《時事通信社》的民調中支持率跌至3.6%，創下2025年新低。今年1月的最新數據雖回升至4.2%，但仍遠低於自民黨的22.5%。

儘管立憲民主黨在部分單一選區仍保有一定支持度，但該黨始終難以擺脫已解散的民主黨所留下的歷史包袱，也未能有效擴展其在無黨籍選民中的影響力。

對公明黨而言，退出執政聯盟後，其政治存續本身即面臨考驗。這項決定終結了該黨與自民黨長達26年的合作關係。公明黨由佛教系新興宗教團體「創價學會」所支撐的獨特選民基礎，使其難以吸引核心支持者以外的選民。

過去在執政聯盟中，公明黨的選舉策略是要求其支持者在全國性選舉中票投自民黨候選人，作為交換，自民黨則在比例代表制以及部分單一選區中支持公明黨。然而，在與自民黨「離婚」後，公明黨是否能找到1套維持國會席次的新選舉策略，一度充滿不確定性。如今隨著中道的成立，公明黨似乎找到了1條新的出路。

根據《時事通信社》依據2024年眾議院選舉結果所做的推算，若在每個選區中，有1萬張原本屬於公明黨支持者的選票，從自民黨候選人轉投給排名第2的立憲民主黨候選人，將足以在35個選區中翻轉結果，使自民黨的單一選區席次降至97席，而立憲民主黨則可增至139席。

此外，公明黨也受到削減眾議院席次討論的威脅。這項將眾議院席次削減10%的構想，是自民黨與日本維新會政策協議的一部分。該提案指出，若執政黨與在野黨在1年內無法達成共識，將自動削減25席選區席次與20席比例代表席次。

對於小黨而言，特別是公明黨，眾議院席次削減將造成重大衝擊。現有24名公明黨眾議院議員中，有20人是透過比例代表制當選，其餘4席選區席次則是透過與自民黨在單一選區中的選舉合作取得。

在中道的比例代表名單中，據傳公明黨現任議員將被列於優先順位，這可能使其所受衝擊降至最低。然而，公明黨對自民黨立場的模糊性，仍留下諸多未解的問題。公明黨黨魁齊藤鐵夫並未完全排除在地方層級與前執政夥伴進行部分合作的可能性，反映出當前政治局勢下的不確定性。

在2024年10月的上1次眾議院選舉中，公明黨一向對金錢醜聞立場強硬，卻因支持涉及政治黑金爭議的自民黨議員而招致外界批評。在政策層面，立憲民主黨與公明黨也存在若干共通點。2黨皆主張加強政治資金規範，並支持已婚夫婦可選擇不同姓氏。

對此，野田佳彥15日也表示，「我們2黨原本就屬於中間派，我一直覺得彼此有種親近感。就我看來，雙方在理念上達成共識是完全可能的，我們目前正就細節進行最後調整。」

預計於下週一（19日）公布的新政黨綱領，中道將主打「人民優先」政策，著重於讓一般日本民眾受益的措施，包括調降消費稅。

此外，野田佳彥與齊藤鐵夫之間的個人交情，似乎也在此次結盟中發揮了作用。2人皆於1993年首次當選國會議員，當時同屬新成立的日本新黨系政黨「新生黨」，長期以來也被視為立場溫和偏保守的政治人物。

