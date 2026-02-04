立春不只是節氣！楊瓊瓔喊：用初心把每件事做更細緻、到位

今（4）日迎來二十四節氣中的立春，爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔今在暖陽下，走進梧棲第一市場聽最真實的心聲，楊強調，要用初心把每件為大家做的事，做得更細緻、更到位。

楊瓊瓔今在臉書指出，立春是萬物甦醒、耕耘新希望的日子，而今早的太陽很暖，當她走進梧棲第一市場，鄉親的熱情更暖；楊表示，對她而言，立春不只是一個節氣，更是一個溫柔的提醒：新的一年，要用初心，把每一件為大家做的事，做得更細緻、更到位。

楊瓊瓔進一步指出，當她走進市場，手裡接過的不只是農產，更是沉甸甸的期許，一位阿姨特地把親手種的花椰菜遞給她，希望她紮實豐富的從政經驗，開花結果，為臺中帶來更甜美的果實；另外，還有熱情的店家送上一串粽子祝她「包中」，以及象徵「好彩頭」的大白蘿蔔，每一份禮物，其實都在說著同一句話，希望日子過得更穩一點、生活能更放心一點。

楊瓊瓔認為，真正好的市政，不能只坐在辦公室看冷冰冰的報表，而是要走進稱之為生活圈的地方，蹲下來、拉近距離，聽清楚每一個聲音；楊也強調，會把立春這天的陽光和大家手心的溫度記在心裡，讓政策從市場出發、從每一個家庭的需要出發，陪著臺中一步一步走向更好的一年。

