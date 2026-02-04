立春不只是節氣 歷史上的今天「228和平日促進會」成立

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今(4)日適逢農曆立春，在節氣更迭之際，台灣歷史上也曾於同一天寫下民主發展的重要一頁。1987年2月4日，「228和平日促進會」正式成立，明確以推動228事件平反、揭露歷史真相與促進社會和解為目標，成為解嚴前後民間人權運動的重要里程碑。

在當時威權體制尚未全面鬆動的年代，公開談論228事件仍具高度風險。「228和平日促進會」由《自由時代週刊》創辦人鄭南榕，與陳永興、李勝雄等人共同提倡發起，並串聯台灣人權促進會、台灣政治受難者聯誼會、台灣基督長老教會北區聯合祈福會，以及多個黨外地方聯誼會與民進黨地方籌備單位，匯聚民間追求民主與人權的力量。

鄭南榕一生堅持言論自由，認為「不能因為害怕，就不去說真話」，也將228視為尚未被正視的歷史傷痕。促進會的成立，讓長年噤聲的受難者與家屬得以被看見，也推動228議題逐步走向公共討論。

湯德章紀念協會指出，228不是仇恨的延續，而是民主社會必須正視的傷痕；唯有記得，才能避免重演。這樣的精神，也與人權律師湯德章在威權時代堅守法治與良知的身影相互呼應。

228前夕回望歷史，是為了理解民主得來不易，並持續守護自由價值。湯德章紀念協會表示，回顧1987年2月4日的歷史意義，不只是紀念組織成立，更是提醒社會，今日得以公開討論人權與轉型正義，來自前人承擔風險、堅持說出真相的累積。透過故居與相關特展的策劃，期待讓更多人理解，轉型正義並非停留在過去，而是持續影響當代社會的民主工程。

湯德章故居展示台灣民主發展過程。(記者洪瑞琴攝)

「牛背上的鬥士—簡吉與台灣農民組合百年特展」將於2月28日開展。(記者洪瑞琴攝)

歷史上的今天，1987年2月4日立春，「228和平日促進會」成立。(記者洪瑞琴攝)

