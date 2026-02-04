立春來了！命理師示警「嘆1口氣窮3年」 開運方式、禁忌一次看

4日是立春，命理師艾菲爾分享開運方法。示意圖／翻攝自Pixabay

4日是二十四節氣中的第一個節氣立春，立春代表春天的開始；從4日開始一直到立夏這段期間，都稱為春季。從物候及民俗角度看，立春象徵著冬季的終結與春季的開啟，不僅是氣候轉變的轉折點，在傳統農耕社會中更具有重要的祭祀與禮儀意義。對此，塔羅牌老師艾菲爾分享開運方法，命理師邱彥龍則分享生肖運勢。

立春來了！開運方式、禁忌一次看

在歷史上「春節」一詞曾並非指代農曆正月初一，而是指立春日。在中國傳統觀念中，立春作為春季之始、歲首之端，曾被視為一年真正的開端，具有「歲節」的意義。直至1914年，時任中華民國大總統袁世凱為推行公曆並將農曆正月初一定名為「春節」，這一名稱才逐漸從立春轉移至如今的農曆新年；現在的立春在國曆每年2月3日至5日之間，斗指艮，表示著春天的開始。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發布貼文，分享開運指南，他指出要在立春當天，往自身最常用的銀行、定存帳戶、錢包、儲蓄罐中存入168元，象徵「利存168，馬年一路發」。但他也提醒可以從自己的名下的兩個帳戶互轉，重點是「讓錢流動」，但要切記不要轉帳給別人，小心會破財。

艾菲爾建議在辰時（7時至9時）、巳時（9時至11時）、午時（11時至13時）、申時（15時至17時）進行存錢或是開運，效果會加倍。他也分享3個開運方法：

在「正東方」財位放花瓶與小燈：2026年的正財位在「正東方」，準備一個通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊放一盞溫暖的黃色小燈。這代表你的財源生生不息，照亮一整年的薪水與收入。 在財位擺放一對貔貅：在正財位（正東）或偏財位（正北）擺放一對貔貅。記得讓貔貅的頭朝向門口或窗外，幫你把外面的大財吸進來；尾巴朝內，象徵把財富鎖進家庫。馬年行動要快，財氣也要抓得準。 皮夾養一對「小金蟾」：在皮夾不常用的隔層放入一對小金蟾，象徵「招財進寶」。金蟾能幫你咬住錢財不流失，讓你的錢包像磁鐵一樣，走到哪吸到哪。

另外，他也分享千萬別做的3大禁忌：

別嘆氣：嘆一口氣，窮三年！立春要吸納新氣，嘆氣會把剛萌芽的財氣吹散。遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。 別抖腳：搖擺不定是馬年大忌。穩穩地坐，才能穩穩地賺。抖腳會把你的福氣與財運通通抖掉，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近你。 別皺眉：眉頭深鎖會擋住文昌與貴人。立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你。

赤馬紅羊劫來了！邱彥龍示警：恐屍橫遍野

此外，命理師邱彥龍在臉書粉專「恆陽派 邱彥龍老師」中發布貼文，指出立春開始會進入丙午年，也就代表「赤馬紅羊劫」到來，再加上天干丙火（陽火），地支午火（陰火）雙火時節，恐怕會非常不平靜，派系鬥爭強烈，利益被佔據瓜分，最後反噬。

邱彥龍老師指出，每逢赤馬紅羊劫，會導致財政虛空、軍權破裂、官僚腐敗、民怨積深已久，因此會發生決策衝突、鬥爭嚴重、快速洗牌或戰爭動員，火勢到達極點後，反噬力量出現，屍橫遍野；2026丙午年是外放擴張、動員升級的一年，容易有戰爭、大政令頒布或權力、財富、生命安全的大清洗。

另外，4日起天王星順行，並且刑水瓶群星，土星正式進入牡羊座與海王星合相，大環境會集體換邊站隊，舉凡規則、制度將會被改寫，立場分裂非常明顯，輿論速度更快，今天快速被捧上去的人，明天可能就翻車；尤其未來16天大環境會對細節、證據、流程更加敏感，任何文件、合約、收據、證明變得更加重要，出現極度的吹毛求疵、糾結與不信任的能量，所以立春不是變得更好，而是得變得更「強硬」。

邱彥龍透露，這段時間內只會喊口號、靠流量、炒作與帶風向割韭菜的模式，將會被淘汰刪除，尤其想靠煽動他人情緒來增加收入、亂喊單或沒有風險管控能力，只想投機的人，將會敗得一踏塗地；未來的財富將會落在科技、AI、數位內容、線上社群、跨境合作、新型金融與服務模式上，但他認為，再好的產業也要分批進場，要預留現金，以免得不償失。

立春3生肖運勢最旺！屬牛要注意健康

最後，邱彥龍老師分享立春時刻的生肖運勢，他指出前3名依序為蛇、馬、狗，最後1名則是牛：

Top 1：蛇

屬蛇的朋友，這段期間是最強的主角，想法變快、決定變狠，比以往更加果斷，容易出名被看見，升官發財的機會非常大，或者有被人挖腳更換跑道的機會，可望成為出眾的人，名氣、人氣快速提升，非常適合確立自我定位與角色，改變同溫層，跨越到更新領域開發新產品。

財運：加入新平台、新社群或新技術會帶財，但別一次重壓，先試水溫再加碼。

事業：最旺的是做成「系統化」，把會的變成課程、流程或服務模式，好好規劃會爆紅。

感情：先朋友後戀人機率高，舊關係若卡住，容易突然下決定。

健康：神經緊繃、睡不好、腦袋停不下來。

建議：少講空話、多交出成果，運勢就會一路上升。

Top 2：馬

屬馬的朋友，這段期間適合穩住現金流，越務實越順，腳踏實地一步一腳印前行，把自己的專業好好發揮出來，可以獲得讚賞，並獲得權力。正財運超級強，有十方來財之感，非常適合談條件、簽約、制定規則，但切勿投機，一旦投機會讓你破財。

財運：正財穩；靠專業、顧問、管理、制度賺錢最香。

事業：會被交辦重要責任，扛得住就升級，扛不住就被換掉。

感情：想要安全感跟未來規劃，但別用冷處理溝通。

健康：注意肩頸、腰背、膝蓋跟過勞。

建議：把界線、規則、錢講清楚，你就會贏。

Top 3：狗

屬狗的朋友，這段期間心思非常細膩，多注重細節是決定輸贏的關鍵，許多漏洞你一眼就能看出，但切勿鑽牛角尖，「統整能力、校對能力、風險意識」是此時你最有價值的財富，且有無形的神祇跟隨守護你，擁有許多貴人幫助。

財運：適合做帳、精算、控制成本；若能多省一點並避免踩雷，就算是賺。

事業：適合做流程、文書、法務、審核、醫療跟數據分析工作。

感情：少挑剔、多稱讚；一句話能救一段關係，也能毀一段關係。

健康：注意腸胃、過敏、壓力型失眠。

建議：你要做的是「把事情做對」，不是「把人挑到完美」。

Top 12：牛

屬牛的朋友，這段期間財運擴張很快，但資訊量太大、事情過多已經超越負荷，要抓好主體方向，分心容易踩雷，注意會被無形的磁場影響，導致情緒不穩，但過往的努力與累積將能回收，只是仍會感到莫名壓力，不要自己跟自己過不去，注意身體健康。

財運：容易在合約、轉帳跟網購方面踩雷，錢的事都要再三確認。

事業：計畫改來改去，你雖能應付，但可用清單、流程救你。

感情：一心多用會讓對方總覺得你不在。

健康：小心呼吸道、肩頸問題，容易神經緊繃、失眠。

建議：把注意力收回來，你立刻會變順。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



