立春別吃2類食物！醫示警「恐易怒、頭暈」 3禁忌曝光

立春是24節氣中第一個節氣，是春天的起始，意味著冬天即將結束。（示意圖／翻攝自Pixabay）

立春是24節氣中第一個節氣，是春天的起始，意味著冬天即將結束。2月4日就是立春了，中醫師陳櫂瑔表示，飲食上要少吃酸辣的食物，否則容易易怒、頭暈；建議可以適時補充甘味食物，像是山藥、紅棗、黑芝麻、核桃，緩和肝氣過旺造成的影響。

陳櫂瑔指出，古人在立春前後有個習俗，叫做「食春芽」，立春養生吃春芽。春天裡所有的植物都長出鮮綠的嫩芽，可以食用的春芽有很多，例如香椿、豆芽、蒜苗、豆苗、萵苣等等。豆芽具有發散的功能，吃下去不但能利濕，還會幫助人體生發陽氣更符合中醫順天應時的養生法則。

陳櫂瑔說明，在中醫理論看來，春季是肝氣正旺的季節，如果又吃了太多酸味的食物，例如醋、酸梅、檸檬、橘子，很容易造成肝氣生發太過，會有情緒上的不穩定而有易怒、口乾口苦，嚴重還會有耳鳴、頭暈的症狀產生。此外，肝氣太過容易影響脾胃運化功能，適時的補充一些甘味食物，像是山藥、紅棗、黑芝麻、核桃，可以緩和肝氣過旺造成的影響。

另外，陳櫂瑔也提到立春禁忌，如下：

一、忌熬夜

最好在11點前入睡，在夜晚11點至3點鐘的時候維持深度睡眠，此時經絡循行走到肝膽經，身體可以排毒，利於新陳代謝，利於「肝藏血」。

二、忌寒涼

雖然進入了立春節氣，但這時候的天氣依然冷，氣溫變化也大，千萬不要驟減衣物，以免身體一時不適應，導致抵抗力下降，病菌趁虛而入。此時最重要的是保護好身體前後「心和肩頸」部位，外出時穿件背心、套件薄外套或繫個小圍巾。

三、忌運動過量

立春時節，天氣逐漸回暖，適合經常出門運動運動，但不可過量運動，因為「動能生陽，也能耗陽」，尤其是中老年人應以舒緩的運動為主，比如散步、超慢跑、爬山、打太極等，這些能夠增強心肺功能，暢通血脈，增強體質，避免高強度運動，以免大汗淋漓而傷陽氣。

