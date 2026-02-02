立春前來不及大掃除怎辦？民俗專家教丟「4類物品」 除舊佈新迎好運

這週三2月4日就是24節氣中的立春，象徵寒冬結束、萬物復甦。（翻攝自pexels）

這週三2月4日就是24節氣中的立春，象徵寒冬結束、萬物復甦。民俗專家廖大乙提醒，即使無法完成全屋大掃除，也能透過清理家中「破、枯、壞、礙」4類物品，達到除舊布新、迎接好氣場的效果。

據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，立春自古即為歲首，也是氣場轉換的起點。若想在新節氣迎接好運，建議先從家中以下4類物品著手，把這些東西趕快在「立春」前丟掉或資源回收：

破：有裂痕或缺口的碗盤、破洞的鞋襪等。

枯：象徵缺乏生機，例如已枯萎的植物、盆栽或枯枝落葉。

壞：故障壞掉的家電用品、破損的玩偶，以及囤積很久沒用的舊充電器與線材。

礙：冰箱內過期食品、積灰塵的舊雜誌或看著「礙眼」，會勾起不愉快回憶的雜物。

廖大乙強調，清理這些物品的目的是「送走舊穢氣、迎接新氣場」，因此無法趕在週三立春前打掃的朋友，只要丟掉「破、枯、壞、礙」就能除舊布新迎接好運。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

