立春前來不及大掃除怎辦？民俗專家：丟「這4類」迎好運

生活中心／楊佩怡報導

二十四節氣之首「立春」將於 2 月 4 日登場；立春又名立春節，是大自然節律中的重要轉折點，代表寒冬已過，大地將重現生機。對此，民俗專家廖大乙提醒，還沒空全屋大掃除的人，只要先清掉以下「4類」物品，照樣能除舊布新、迎接好氣場。

生肖分界點！4 日凌晨 4 時後出生「屬馬」

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，古代以立春為歲首，今（2026）年的立春交節氣時間在 2 月 4 日凌晨 4 時 1 分 51 秒。他特別提醒，過了這個時刻，生肖便正式從「蛇」轉為「馬」；也就是說，在該時分後出生的新生兒，在命理生肖上應屬馬，而非屬蛇。

廣告 廣告





「立春」將至…來不及大掃除怎辦？民俗專家揭「丟4類」物品：迎接新氣場

民俗專家廖大乙透露，還沒大掃除的民眾可以先將家中破掉的物品丟掉。（圖／此圖為AI生成示意圖）





趕不及大掃除？專家：先清「這 4 類」就開運

由於今（2026）年農曆年（丙午年）初一在 2 月 17 日，許多人計畫到除夕前才打掃；但廖大乙強調，立春是氣場轉換的起點，若無法趕在週三（立春）前完成大掃除，建議先將家中以下4類「負能量」舊物清掉：

「破」： 有裂痕或缺口的碗盤餐具、有破洞的鞋子與襪子。 「枯」： 已經枯萎的植物、盆栽，或家中的枯枝落葉，象徵缺乏生機。 「壞」： 故障待修的家電、破損的玩偶，以及囤積已久卻無用的舊充電器與線材。 「礙」： 冰箱內的過期食品、堆積招灰塵的舊雜誌，或是任何會勾起不愉快回憶、看著就「礙眼」的雜物。

「立春」將至…來不及大掃除怎辦？民俗專家揭「丟4類」物品：迎接新氣場 廖大乙指出，將枯萎的盆栽或植物丟掉，可以迎生機。（圖／此圖為AI生成示意圖）



除舊布新接好運：先送走穢氣，再迎新氣場

廖大乙解釋，大掃除的本意在於「送走舊穢氣，迎接新氣場、迎好的運勢」。在立春這個指標性的節氣前，透過簡單的「斷捨離」清掉這4類物品，就能在乙巳年（蛇年）尾聲與丙午年（馬年）交接際，先一步為居家環境「淨化排毒」，讓好運更容易進門。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：「立春」將至…來不及大掃除怎辦？民俗專家揭「丟4類」物品：迎接新氣場

更多民視新聞報導

2月局勢大改！唐綺陽示警「進入1時期」：重點是活下來

2026「赤馬年」國運有危機？命理師示警3族群：不好過

塑膠袋亂丟最高噴6000元！環保局曝「3招」分辨

