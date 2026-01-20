立春前必做 大寒斷捨離清單曝光「讓厄運滾蛋」

20日是節氣「大寒」，台灣民俗專家廖大乙說，蛇年將結束，進入馬年前的關鍵轉運期，建議大寒後至立春前除了丟棄損壞或過期物品，也該清清冰箱，斷捨離3個月以上未使用的東西；另能準備5顆煮熟鴨蛋，透過小儀式開運，讓厄運滾蛋。

廖大乙指出，「大寒」是一年之中的最後一個節氣，「立春」則代表新年的起點，就民俗角度來看，大寒後至立春前是拋開過去不順、迎接來年好運的關鍵轉換期，建議把握這段期間「破舊立新」調整心情、放下煩惱，並動手大掃除，轉換磁場。

廣告 廣告

大寒至立春約莫有15天時間，民眾可動手清理破舊衣物、損壞杯盤、枯萎植栽、過期藥物等物品，還有長時間儲放在冰箱內食物也該清一清，家中若有3個月以上未使用的東西，真的派不上用場就丟掉，或送給需要的親友也是行布施。

廖大乙說，如果覺得自己在乙巳年運勢欠佳，過得不太好，以及蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，更應落實在立春前斷捨離，好好從內心到外在環境，徹底的整頓自己，並保持正面心情，絕對能一掃陰霾，在丙午馬年喜納財福迎來好運。

若想為新的一年累積好氣場，民眾也可以在立春前準備5顆煮熟的鴨蛋，先取其中一顆在頭頂繞3圈，同時默念「晦氣馬上滾蛋」共3次，之後將在頂上繞圈的蛋吃下，象徵厄運消散，其餘鴨蛋可分享給其他人，寓意晦氣遠離、好運流轉。

更多世界日報報導

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵