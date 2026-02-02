立春即將到來！千萬別做1事 4食物迎好彩頭

2月4日即將迎來「立春」。（示意圖／翻攝自pexels）





2月4日即將迎來「立春」，這不僅是二十四節氣的開端，更象徵著寒冬閉藏的結束與萬物生長的開始。立春的習俗並非繁瑣的舊規矩，而是一套貼近生活的迎春儀式。無論你是忙碌的上班族還是重視傳統的長輩，只要透過簡單的「吃、做、忌」，就能順應自然規律，將新一年的生機與好運迎進家門。

咬春吃四樣將生機吃進身體裡

《搜狐網》指出，立春最重要的飲食傳統就是「咬春」，透過食用應季食材來感受春天的氣息。這4樣經典吃食不僅製作簡單，更蘊含了健康與吉祥的寓意。

春捲： 寓意捲福捲財。準備春捲皮，包入炒香的韭菜、豆芽與肉絲，煎至金黃酥脆，象徵團團圓圓。

白蘿蔔： 俗話說「咬得草根斷，則百事可做」。生吃白蘿蔔能咬走霉運、驅散春寒，幫助身體解掉冬季累積的油膩。

春餅： 餅皮薄如蟬翼，用來捲入各種鮮嫩蔬菜（合菜），寓意納盡春光，將一整年的福氣都捲進去。

五辛盤： 由蔥、蒜、韭菜、芥菜、芫荽組成。這五種具辛辣味的食材能疏通氣血、驅除體內寒氣，是春季養生的第一道屏障。

迎春做二事主動承接春日福氣

除了舌尖上的滋味，動手完成這兩件小事，能讓居家空間充滿春意，儀式感十足。

打春牛： 這是祈求風調雨順的經典民俗。現代人不必參與大型祭典，只需在家中陽台或客廳向陽處擺放一個可愛的春牛擺件，輕摸牛頭並說句吉祥話，就能接引春天的靈氣。

戴春勝： 春勝是古代迎接春天的飾物。你可以用彩紙剪出燕子、蝴蝶或花朵造型，佩戴在髮間或衣襟，或是貼在門窗與冰箱上，讓家裡各個角落都沾染春天的喜氣。

立春忌一事別讓懶散阻礙氣血升發

立春這一天最忌諱的就是「躺臥久坐、懶於走動」。

由於立春是陽氣升發的關鍵點，人體的氣血應該隨著自然界的規律向上舒展。如果這一天整天窩在沙發或床上，會阻礙體內氣血的流動，讓春氣難以進入身體。老一輩常說「宜動不宜靜」，哪怕只是下樓散步十分鐘，或是伸展一下筋骨，只要讓身體「動起來」，新的一年就能精氣神十足，事事順遂。

立春的守俗其實是一種生活美學，透過簡單的儀式讓我們與自然時節重新連結。後天就是立春，不妨嘗試做份春餅或買根蘿蔔，用最輕鬆的方式為新的一年討個好彩頭。

