立春咬春！傳統禁忌「4不做」亂做恐衰一整年

2月4日立春節氣正式到來，作為二十四節氣中的第一個節氣，標誌著寒冷冬季即將結束，春天正式開始。根據中央氣象局資料顯示，今年立春落在2月4日，從立春一直到立夏都稱為春季。

民間流傳立春有「四不做」傳統禁忌。第一為不理髮，傳統認為頭髮與健康長壽相關，立春理髮可能損傷陽氣。第二為不動土，此時大地復甦，土地需要時間恢復生機。第三為不爭吵，立春象徵新的開始，和諧關係被視為好運基礎。第四為不臥床，提醒民眾以積極態度迎接新年。

立春飲食習俗豐富多樣。北方地區有吃春餅、韭菜餃子傳統，南方則流行春捲。農業部指出，台語「春」含「有餘」之意，吃春捲象徵咬春迎福，祈求風調雨順。春餅薄如蟬翼，圓形象徵團圓美滿。韭菜餃子寓意財源滾滾，萬事如意。萬物復甦之際，民眾也會食用萵苣、蘿蔔等春季蔬菜。

國民健康署提醒，入春天氣冷暖多變，提供六大要訣助民眾遠離心血管疾病威脅。包括注意保暖、氣溫回升再出門運動、泡湯注意溫度不超過40度、飲食定量注意情緒、有心臟病及中風徵兆立即就醫、心血管疾病患者需監測血壓。

立春其他傳統習俗包括祭祖、迎春、躲春等。許多地方設春宴、供春餅祭祖祈福。民間會舉行抬句芒神遊行，敲鑼打鼓接春，期盼風調雨順、五穀豐登。部分地區認為太歲相沖者需在立春時刻閉門靜處，避免口舌是非。

