立春報到防肝氣鬱結，疲倦、消化不良跟著來！中醫師：春季養生6大要訣
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】本年度第一個節氣「立春」於2月4日到來，春意漸濃、草木萌發，正是人體調整生理節律、順應自然變化的好時機，也是養肝的重要時節。朴子醫院中醫科李昌諴主任提醒，春季在五行中屬肝木，是「養肝血」的關鍵時期。適度感受春天氣息、從事戶外運動，有助於增加身體活力，也呼應肝氣與情緒的密切關係，讓心情保持平和。若能在春天調養得當，不僅有助疏解肝氣、改善情緒，更能為一整年的健康奠定良好基礎。
李昌諴主任表示，中醫強調「天人合一」，春天萬物生發、陽氣升騰，人體肝氣亦處於旺盛階段，若肝氣鬱結，常見頭痛、疲倦、煩躁、消化不良等問題，甚至可能引發過敏性鼻炎或春睏等症狀，因此春季養生首重「疏肝理氣、養陽氣」。此外，今年氣候異常，白天炎熱、夜晚寒冷，日夜溫差大，使人體適應環境變化更加困難。《內經》所言「冬傷於寒，春必病溫；冬不藏精，春必病溫」，正反映出此時期保健的重要性。加上國內流感、類流感及新冠疫情升溫，朴子醫院中醫門診近期亦發現，過敏體質及慢性呼吸道疾病患者增加，反覆感冒與上呼吸道不適情形更為常見。
春季養生6大要訣
李昌諴主任指出，今年立春氣候寒熱交錯、變化劇烈，虛寒體質者宜特別留意保暖，建議搭配溫熱飲食與食療，並可透過戴帽子、穿背心、入睡時穿著寬鬆睡衣，以及足浴泡腳等方式，全方位防範寒氣影響。他也提出春季養生六大方向供民眾參考：
1.作息規律、早睡早起：
晚上11點前入睡，有助肝膽經氣血運行與排毒。也避免陽氣升發，外在活動多，身體調節應早睡早起、避免熬夜、適度運動、適當喝水，能幫助氣血運行，精神自然比較好。
2.飲食清淡、多綠色蔬果：
少酸多甘，避開油炸重口味。春天是養肝排毒好時機，宜多攝取青色蔬果。可以多吃綠色蔬菜像菠菜、韭菜、地瓜葉、毛豆等；像山藥、大棗、蜂蜜等甘味食材也有助健脾養胃。
3.情緒調節、舒肝解鬱：
春天萬物復甦，百花盛開，應該趁春暖花開的時期，多到戶外散步、踏青、春遊等，保持心情愉快，避免壓力過大與情緒鬱結。
4.穴位按摩，疏肝解鬱：
平時可按摩肝經上的穴道，例如太衝等，每天按摩10分鐘，約50下，調節身體機能，作為春天養肝的保健。通經活絡：按壓「風池」穴位，則有助於養血養氣、補肝血。二個穴道搭配可幫助疏肝解鬱、安神助眠。
5.泡溫泉驅逐寒氣：
泡溫泉把冬天的寒氣驅逐，改善全身循環，減少腰酸背痛的發生。（但心臟病、高血壓者適量即可，或以足浴泡腳及熱敷腰背代替。
6.茶飲養肝、代謝促進：
可選擇薄荷、桑葉、黃菊花各2~3錢加上10-20粒的枸杞，用熱水沖泡或略煮。這四味藥材有疏風清熱、養肝明目的作用，特別適合春天容易上火、口乾、便秘或煩躁的人。如果體質偏乾，也可以加點蜂蜜潤潤喉，有助提振精神、減緩春天煩躁感。
李昌諴主任也提醒，春天是養生的起點，立春時節氣候多變，民眾應注意保暖、防風、防敏，出入人潮密集或密閉空間時適度配戴口罩，戶外活動則留意防蚊、防雨與防曬，把握春季黃金保健時機，為身體送上一份長遠的健康禮物。
